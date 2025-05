Kuidas kaubelda Walmartiga pärast 2026. aasta I kvartali tulemusi

Mai 23, 2025 14:17

1962. aastal asutatud Walmart on kasvanud ettevõtteks, mis haldab üle 10 000 kaupluse ja pakub tööd enam kui 2,2 miljonile inimesele 19 riigis. Olles tunnustatud kui üks maailma suurimaid jaemüüjaid, on see oluline majandussuundumuste ja tarbijate kulutamisharjumuste indikaator. Lugege lähemalt Walmarti 2026. majandusaasta esimese kvartali tulemustest ja analüütikute prognoosidest aktsia kohta.

Käesolev materjal on mõeldud ainult informatiivsel eesmärgil ega kujuta endast finantsalast nõuannet. Enne investeerimisotsuste tegemist konsulteerige finantsalase nõustajaga.

Aktsia: Walmart Inc. Sümbol Invest.MT5 kontole: WMT Idee kuupäev: 19. mai 2025 Ajahorisont: 1 - 12 kuud Sisenemistase: $99.40 Sihtmärktase: $120.00 Positsiooni suurus Invest.MT5 konto jaoks: Maksimaalselt 5% Risk: Kõrge

Allikas: TradingView

Walmarti 2026. majandusaasta I kvartali tulemus

Siin on mõned olulisemad punktid Walmarti 2026. majandusaasta esimese kvartali kasumiaruandest:

Kasum aktsia kohta: 61 senti vs oodatud 58 senti

Käive: 165,61 miljardit dollarit vs oodatud 165,84 miljardit dollarit

Puhaskasum: 4,49 miljardit dollarit, võrreldes 5,10 miljardi dollariga eelmisel aastal

Kogu majandusaasta prognoos: 3% kuni 4%

USA ja globaalsed e-kaubanduse ärid saavutasid esimese kasumlikku kvartali

Walmart ületas analüütikute ootusi aktsia kohta teenitud kasumi osas, kuid jäi käibeprognooside osas alla. Siiski tõusis käive 2,5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. See oli esimene kvartaline käibeprognooside mittetäitmine alates 2020. aasta veebruarist.

E-kaubanduse müük kasvas USA-s 21% ja globaalselt 22%. Kasv oli suuresti tingitud kõrgematest marginaalidest veebipõhises reklaamis ja kolmandate osapoolte turul. Jaemüüja otsustas mitte pakkuda prognoosi aktsia kohta teenitud kasumi osas järgmiseks kvartaliks USA tollitariifide poliitika muutuste tõttu.

Peamine mure Walmarti ja teiste jaemüüjate jaoks on ebakindlus tulevaste kaubandustollide osas. Ligikaudu kolmandik sellest, mida Walmart USA-s müüb, tuleb teistest riikidest nagu Hiina, Vietnam, India ja Mehhiko. Jaemüüja on juba hakanud vähendama mõnede ostude mahtu, mille puhul arvatakse, et need võivad müüa vähem kõrgemate tollitariifide tõttu tingitud hinnatõusude tõttu.

Tulude teadaandes kordas ettevõte, et tariifidest tulenevad hinnatõusud võivad alata juba käesoleva kuu jooksul. Mõned analüütikud on muutnud oma soovituse aktsia osas hoidmisele, nagu allpool välja toodud.

Walmarti Aktsia Prognoos - Mida Ütlevad Analüütikud?

TipRanksi küsitletud 31 Wall Streeti analüütiku järgi, kes on viimase 3 kuu jooksul pakkunud Walmarti aktsia 12-kuulist hinnaprognoosi, on praegu aktsia kohta 29 ostu-, 2 hoidmis- ja 0 müügisoovitust. Kõrgeim hinnatase Walmarti aktsia prognoosis on $120.00, madalaim hinnaeesmärk on $91.00.

Keskmine hinnaeesmärk Walmarti aktsia prognoosis on $109.27.

Allikas: Admiral Marketsi aktsiate nimekiri, Walmart. 19. mai 2025.

Näidiskauplemisidee Walmarti aktsia hinna kohta

Järgnevad kauplemisnäited on mõeldud ainult hariduslikel eesmärkidel ega kujuta endast investeerimisnõuandeid. Investorid peaksid enne kauplemisotsuste tegemist läbi viima sõltumatu uurimise.

Näidiskauplemisidee Walmarti aktsia hinna kohta võiks olla järgmine:

Osta aktsia, kui see läbib oma kasumiaruande järgse tipu tasemel $99,40, et arvestada volatiilsusega.

Sihteesmärk veidi alla kõrgeima analüütikute hinnasihti $120,00.

Hoia oma risk väiksena, maksimaalselt 5% kogu kontost.

Ajaperiood = 1 – 12 kuud

Kui ostate 10 Walmarti aktsiat: Kui sihtmärk saavutatakse = $206.00 potentsiaalne kasum [($120.00 - $99.40) * 10 aktsiat].



Pidage meeles, et turud liiguvad nii üles kui alla. Tegelikult võib aktsia hind langeda veelgi madalamale, eriti arvestades Walmarti ees seisvaid kaubanduslike tariifide ebakindlusest tulenevaid vastutuuli.

On oluline rakendada head riskijuhtimist ning alati teada, kui palju võite tehinguga potentsiaalselt kaotada ja millised on riskid ning kulud.

Allikas: Admiral Markets. MetaTrader 5 Web Trader. Walmart. Kuugraafik. Kuupäev: jaanuar 2013 kuni mai 2025, jäädvustatud 19. mail 2025.

