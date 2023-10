JP Morgani kolmanda kvartali tulemused

Oktoober 19, 2023 13:28

JP Morgan avaldas oma eelmise kvartali tulemused. Silicon Valley Banki kokkukukkumine ja ebakindlus intressimäärade mõju osas on pangad sel aastal tähelepanu keskpunkti tõstnud.

Loe edasi, et saada teada, millised on olnud JP Morgani kolmanda kvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: JP Morgan Chase Inc Sümbol Invest.MT5 kontol: JPM Idee kuupäev: 16. oktoober 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 153,25 dollarit Eesmärgi tase: 215 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

JP Morgan fiskaalse kolmanda kvartali tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum: 4,33 $

Tulu: 40,69 miljardit dollarit vs prognoositud 39,63 miljardit dollarit

Kasum: 13,15 miljardit dollarit (tõusis aastaga 35%)

Krediidi andmine: 1,38 miljardit dollarit, madalam kui 2,39 miljardit dollarit

Jaepanganduse kasum: 5,9 miljardi dollarit (kasvas 36%)

Äri- ja investeerimispanganduse kasum: 3,1 miljardit dollarit (langes 12%)

JP Morgan ületas tulu, netointressitulu ja kasumi osas nii analüütikute kui ka oma prognoose. Oodatust paremad tulemused on suures osas tingitud intressimäärade tõusust ja First Republici omandamisest. Kui intressimäärad tõusevad, võivad pangad anda laenu kõrgema intressimääraga, mis võib mõnikord suurendada nende kasumit.

Intressitõusude tõttu muutub aga raha laenamine kallimaks, mis võib viia ettevõtete ühinemiste ja omandamiste vähenemiseni, sest sageli tuleb nendeks raha laenata. Seda on näidanud äri- ja investeerimispangandusest teenitud madalamad tulu ja kasum. JP Morgan on seda trendi suutnud ka mõnevõrra vältida, saades kasu kõrgematest intressimääradest. Väiksemate pankade netointressitulu on kõrgemate intressimäärade tõttu vähenenud.

Tulusid arutlevas konverentsikõnes rõhutasid tegevjuht Jamie Dimon ja finantsjuht Jeremy Barnum teadmatust seoses USA reguleerivate asutuste sooviga tõsta pankade varade kapitalitaset vähemalt 100 miljardi dollarini, mis nõuaks JP Morganilt 50 miljardit dollarit kapitali lisaks.

Ebakindlus tulevaste intressimäärade suuna suhtes võib hakata JP Morgani aktsia hinda mõjutama. Teine aktsiat puudutav mure on globaalne makromajanduslik keskkond. Finantssektori aktsiaid võivad maailma sündmused tugevalt mõjutada. Seetõttu on oluline jälgida globaalseid makromajanduslikke sündmusi puuudutavaid turuhoiakuid, kuna need võivad ettevõtte põhialuste kõrval samuti aktsiahindu mõjutada.

JP Morgani börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et JP Morgani aktsial on parasjagu 14-osta, 5- hoia ja 0-müü reitingut. JP Morgani börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 215 dollarit, madalaim 150 dollarit ja keskmine 171,05 dollarit.

Allikas: TipRanks , 16. oktoober 2023

Näide - JP Morgani aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 153,25 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 215 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 617,50 dollarit (215,00 - 153,25 * 10 aktsiat).

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. Aktsia võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades kui ebakindel on praegune majanduskeskkond.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. See tähendab, et ostes 10 JP Morgani aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 $ (0,02 $ * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Seega oleks antud näite puhul vahendustasu kokku vaid 1 dollar.

4 sammu JP Morgani aktsia ostmiseks

Admiralsis on vahendustasu aktsia kohta vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Loo Admiralsis konto ja sisene Dashboardi. Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol. Reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas. Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", mis asub ekraani alumises osas.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. JP Morgan. Kuugraafik. Aeg: jaanuar 2016 kuni oktoober 2023, jäädvustatud 16. oktoobril 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Sina arvad, et JP Morgani aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et JP Morgani aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admirals samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

