Intressikärped: kuidas Fed, EKP ja BoE reageerivad?

Jaanuar 22, 2024 16:23

Intressimäärad on viimase pooleteise aasta jooksul palju tähelepanu pälvinud. Keskpangad üle maailma on püüdnud inflatsiooni mõju tasakaalustada, kergitades intressimäärasid.

Kuna laenukulude tõstmine näis suuremate majanduste inflatsiooni kontrollivat, algas arutelu intressikärbete üle. Mõned majandusteadlased pakkusid, et tõenäoliselt näeme mitmeid intressikärpeid USA Föderaalreservilt (Fed), Euroopa Keskpangalt (EKP) ja Inglise Pangalt (BoE).

Samas näivad USA, Ühendkuningriigi ja euroala majanduste vastupidavust näitavad andmed kärpeprognoosid ümber lükkavat. Selles artiklis anname ülevaate rahapoliitikat puudutavatest uudistest.

Föderaalreservi intressikärped: optimism kontrolli all

Erinevus turuootuste ja USA keskpanga 2024. aastaks prognoositud intressimääri puudutavate sammude vahel paneb küsimärgi varade väärtustele tulevikus. Mõned analüütikud väidavad, et Föderaalreserv võiks käesoleva aasta lõpuks teha 140-150 baaspunkti jagu kärpeid. Föderaalreservi detsembri protokoll vihjas aga, et laenukulusid võidakse hoopiski 75 baaspunkti võrra vähendada.

Föderaalreservi juhatus hindas oma detsembri majandusprognooside kokkuvõttes, et keskpanga baasintressimäära langetatakse 2026. aasta lõpuks 250 baaspunkti võrra. Mõned majandusteadlased märgivad, et peamine erinevus Föderaalreservi prognooside ja turuootuste vahel on intressimäärade langetamise tempo.

Goldman Sachsi (GS) tegevjuht David Solomon ütles CNBC ajakirjanikele, kes osalesid Maailma Majandusfoorumi 54. iga-aastasel koosolekul Davosis, et turg ootab selgelt mitmeid intressikärpeid. "Pole kahtlustki, et oleme inflatsiooniga palju edusamme teinud," lisas ta. Kommenteerides turu optimismi seoses tulevaste intressikärbetega, ütles Solomon: "Ma arvan, et mul on raske mõista turu seisukohta seitse kärbet sel aastal. Ma arvan, et sel aastal on mõnede intressikärbete ja mõningase lõdvendamise mõistlik võimalus. Aga see sõltub tõesti sellest, mida andmed ütlevad."

Atlanta Föderaalreservi president Raphael Bostic ütles oma sõnavõtus Atlanta Kaubanduskojas, et "Algseisukoht on intressimäärade vähendamine millalgi kolmandas kvartalis, kuid on vaja olla ettevaatlik, et mitte liiga vara kärpida ega uue hinnaspiraaliga riskida." Föderaalse Avatud Turu Komitee (FOMC) liige Bostic märkis, et intressikärped võivad leida aset enne juulit, kuid ainult juhul, kui on "veenvad tõendid", et inflatsioon aeglustub oodatust kiiremini.

EKP poliitikakujundajad kaugenevad kuulujuttudest intressikärbetetest

EKP range rahapoliitika on koguinflatsiooni langetanud, samas alusinflatsioon on vastupidavamaks osutunud. Inflatsioon püsib EKP eesmärgist kõrgemal ja Saksamaa majandus, mis on bloki suurim, on majanduslanguse äärel.

18. jaanuaril avaldatud Reutersi küsitlus näitas, et 85 majandusteadlasest 38 prognoosivad juulis intressikärpeid. Samas küsitluses prognoosib 21 majandusteadlast intressikärpeid aprillis ja 23 ei näe rahapoliitikas muutusi enne 2024. aasta kolmandat kvartalit või pärast seda. Turuaruanded on näidanud, et analüütikud ootavad sel aastal kokku 150 baaspunkti väärtuses intressikärpeid.

Mõned EKP nõukogu liikmed on aga turuosaliste "agressiivsetele" rahapoliitka lõdvendamise prognoosidele vastu. Austria keskpanga juht Robert Holzmann ütles näiteks CNBC ajakirjanikele: „Ma ei kujuta ette, et me juba kärbetest räägiksime, sest me ei peaks neist rääkima. Kõik, mida oleme viimastel nädalatel näinud, osutab vastupidises suunas, nii et ma võin isegi prognoosida, et sel aastal ei tehta üldse kärpeid."

Davosis toimunud arutelul küsiti EKP juhilt Christine Lagarde'ilt võimalike intressikärbete kohta ja kuidas võiks euroala keskpank reageerida uutele majandustingimustele, kuna inflatsioon on viimastel kuudel langenud. Lagarde vastas, et EKP laenukulud võivad olla tipu saavutanud, rõhutades samas panga tuginemist majandusandmetele otsuste tegemisel. EKP juht ütles, et „liiga optimistlikud turud ei aita EKP-l inflatsiooniga võidelda. |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||We are optimistic that we have a credible prospect of a return of inflation to 2% in 2025 but a lot still needs to go well for that to happen.”|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

BoE: kahe kõva kivi vahel

Ühendkuningriigi majandust vaevasid eelmistel aastatel rekordkõrged inflatsiooninäitajad, mis koormasid tarbijate rahakotti, viies hinnad mitme aasta tippu. BoE juhatus püüdis inflatsiooni ohjeldada tõstes intressimäärasid, mis pani aga keerulisse olukorda inimesed, kes püüavad oma laene tagasi maksta.

Range rahapoliitika rakendamine on inflatsiooninäitajaid langetanud, kuid keskmine sissetulek jätkuvalt tõuseb. Riikliku statistikaameti (ONS) avaldatud andmed näitasid, et detsembris tõusis inflatsioon ootamatult 4% -ni, samas analüütikud olid oodanud aastapõhist langust 3,8% -ni.

BNN Bloombergi artiklis pakutakse, et keskpanga kohtumistega seotud SWAP-ide põhjal ootavad rahaturud nüüd, et BoE vähendab intressimäära neli korda veerandi baaspunkti võrra ning peavad viienda intressikärpe võimaluseks 2024. aastal vaid 33%.

J.P. Morgani Ühendkuningriigi majanduse raportis pakutakse, et arvestades langevat inflatsiooni ja optimismi seoses majanduslanguse vältimisega, võib BoE alustada intressimäärade alandamist käesoleva aasta augustis. J.P. Morgani majandusteadlased prognoosivad 2024. aasta lõpuks kokku 75 baaspunkti suurust intressikärbet, lisades, et mulje, mis jääb, kui inflatsioon jääb alla eesmäri isegi vaid lühikeseks ajaks, avaldab tõenäoliselt BoE-le täiendavat survet, et sel aastal kärpima hakata.

