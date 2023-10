Kuidas ebakindlatel aegadel naftaturgudel navigeerida?

Oktoober 27, 2023 13:33

Vaatamata maailma üleminekule puhtamale energiale, on fakt, et toornafta mängib meie elus endiselt suurt rolli. Selle kuma jõuab maailmamajanduse igasse nurka ja on osa enamiku maailma kaupade ja teenuste tootmisest ja transpordist.

Muutus naftahindades põhjustab sageli doominoefekti, mis mõjutab kogu majandust. Viimase paari aasta jooksul on see olnud eriti selge: kõrged naftahinnad on tõstnud inflatsiooni üle maailma. Naftaturu mõistmine ei ole seega oluline mitte ainult naftaga kauplejate jaoks, vaid aitab aru saada, mis majanduses laiemalt toimub.

Mis naftahindu mõjutab?

Nagu iga tooraine puhul, määravad nafta hinna pakkumine ja nõudlus maailmaturul. Tegelikkuses on hindade kujunemine aga palju nüansirikkam.

Selle asemel, et olla määratud vaid pakkumise ja nõudluse tasemetest konkreetsel ajahetkel, mõjutavad naftahindu sageli pigem spekulatsioonid selle kohta, milline võib pakkumine ja nõudlus tulevikus olla. Seetõttu eelnevad hinnamuutused sageli tegelikele sündmustele.

Kõik toorained on geopoliitilistest sündmustest mõjutatud, kuid nafta puhul on see eriti tõsi. Nagu oleme viimasel paaril aastal näinud, võib nafta hind käituda geopoliitiliste pingete puhkemisel üpris korrapäratult, eriti kui neisse on segatud naftat tootvad riigid.

Lisaks geopoliitilistele pingetele, võivad naftahinnad reageerida ka muutustele majanduslikus tervises. Kasvavad majandused kalduvad tarbima rohkem naftat kui stagneeruvad või kahanevad majandused, mistõttu majandusbuumi ajal naftanõudlus kasvab. Teisest küljest, majandusprobleemide ajal on ka nafta väljavaated kehvad.

Mis naftahindu praegu liigutavad?

Järgnevalt uurime tegureid, millega naftaga kauplejad peaksid praeguses turukliimas navigeerides arvestama.

Pinged Lähis-Idas

2022. aasta veebruaris nägime, mis juhtub naftahindadega, kui tekib konflikt naftat tootva riigiga. Vähem kui kaks nädalat pärast seda, kui suur naftatootja Venemaa tungis naaberriiki Ukrainasse, tõusid Brenti toornafta hinnad üle 30%.

Kahjuks nägime kuu alguses selle nähtuse kordumist, seekord Lähis-Idas.

Kui turud taasavati nädal pärast Hamasi rünnakut Iisraelile, tõusid Brenti toornafta hinnad ühe päevaga üle 4%. Järgnenud kümne päeva jooksul tõusid hinnad veel 5%. Tõusude põhjuseks oli hirm, et peatselt levib konflikt naaberriikidesse, kust tuleb suur osa maailma naftast.

Siiski näib, et diplomaatiline manööverdamine ja sellest tulenev viivitus võimalikus Iisraeli sissetungis on leevendanud hirmu, et konflikt levib. Kuid olukord ei tundu kaugeltki lahendatud ja on kindlasti midagi, millest tuleb teadlik olla.

Majanduse kehv väljavaade

Naftahindade ja majandusliku tervise vahelist seost on üpris lihtne mõista. Kui maailmamajandus kasvab, kipub ka nõudlus nafta järele kasvama. Muidugi kipub ka vastupidi olema ja see on üks viimastel kuudel naftahindu mõjutanud teguritest.

Maailma suuruselt teine naftatarbija Hiina on pärast COVID-19 järgset majanduse avamist, avaldanud hulga alla ootuste jäänud majandusandmeid. Seetõttu prognoositakse, et Hiina majanduskasv aeglustub sel aastal märkimisväärselt ja järgmisel aastal veelgi.

Selle nädala alguses langetasid naftaturge nõrgad äritegevuse andmed nii euroalalt kui ka Ühendkuningriigist. Euroala suurim majandus Saksamaa on juba majanduslanguses ja viimased andmed on tekitanud hirmu, et ka euroala laiemalt (üks peamisi naftatarbijaid) võib langusesse sattuda.

Kõrgemad intressimäärad

Kuigi keskpangad näivad lähenevat oma intressitõusutsüklite lõpule, oodatakse, et intressimäärad jäävad pikemaks ajaks kõrgele. Intressitõusude ja nafta vahel ei pruugi olla küll otsest seost, võivad need siiski kaudselt naftahindadele survet avaldada.

Kõrge inflatsiooni taltsutamiseks on keskpangad üle maailma intressimäärasid tõstnud. Lisaks inflatsiooni ohjeldamisele, võivad kõrgemad intressimäärad ka majanduskasvu pärssida, mis omakorda võib viia naftanõudluse vähenemiseni.

Naftaga kauplemine – praegune majanduskliima

Nagu iga vara puhul, on oluline olla teadlik naftaga kauplemisega kaasnevatest riskidest ja omada hoolikalt koostatud riskijuhtimisplaani. Toorainehinnad kipuvad olema eriti volatiilsed, oluliselt suurendades kauplemisega kaasnevaid riske.

Samuti on tähtis mõista praegust majanduskliimat ning olla teadlik geopoliitilistest sündmustest ja majanduslikest teadaannetest, mis võivad naftahindu mõjutada. Hea viis viimastega kursis püsimiseks on kasutada majanduskalendrit, mis võimaldab olulistel majandusuudistel silma peal hoida.

Oled huvitatud majandusuudistel põhinevast kauplemisest? Osale Admiralsi tasuta veebikoolitustel ja saa uusi teadmisi! Suhtle kogenud kauplejatega ja vaata kauplemissessioone reaalajas.

Tasuta veebikoolitused Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid REGISTREERU

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.