Disney aktsia – neljanda kvartali tulemused

November 17, 2023 12:26

Disney värsked neljanda kvartali tulemused on esimesed, mis on välja antud vastavalt ettevõtte uuele finantsaruandluse struktuurile, mille taga on tegevjuht Bob Iger. Ettevõtte tulud on nüüd jagatud kolme põhitegevusvaldkonna vahel: meelelahutus, elamused ja sport. Jätka lugemist, et saada teada, millised on olnud Disney neljanda kvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: The Walt Disney Co. Sümbol Invest.MT5 kontol: DIS Idee kuupäev: 14. november 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 92 dollarit Eesmärgi tase: 122 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Disney tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum: 82 senti vs prognoositud 70 senti

Tulu: 21,24 miljardit dollarit vs prognoositud 21,33 miljardit dollarit

Puhaskasum:⁠ 264 miljonti dollarit vs 162 miljonit dollarit samal ajal eelmisel aastal

Disney+ tellijad: 150,2 miljonit vs prognoositud 148,15 miljonit

Viimases kvartalis lisandus 7 miljonit uut Disney+ tellijat

Disney ABC eraringhäälingufirma reklaamitulu vähenes

Agressiivsed kulukärpeid suurendatakse täiendava 2 miljardi dollari võrra

Disney ületas Wall Streeti ootuseid aktsiakasumi ja Disney+ tellijate koguarvu osas. Investoritele meeldib, kui voogedastusettevõtted teatavad rohkematest tellijatest, kuna see tähendab suuremat tulu. Disney ei ole aga ainult voogedastusettevõte: ta tegutseb ka elamuste ja spordisektorites.

Disney teatas oodatust väiksemast tulust. Poliitilise reklaamitulu vähenemise tõttu oli reklaamitulu oluliselt väiksem, mistõttu ütles tegevjuht Bob Iger, et nad võivad kaaluda oma televisiooniga seotud varade müümist. Aktsia tõusis uudise järel, kuna investoritele meeldib, kui ettevõtted halva tootlusega varadest vabanevad.

Aktsia peamine probleem on aga see, et tegu on ettevõtte jaoks teise järjestikuse kvartaliga, mil tulud on jäänud alla ootuste. See on esimene kord alates 2018. aastast, mil Disney tulemused on teist korda järjest prognoositust madalamad. See on ka üks põhjustest, miks Disney teatas veel ühest 2 miljardi dollarilisest kulukärpest, viies kogueesmärgi 7,5 miljardi dollarini.

See toob esile mõned Disney praeguse laia ärimudeli põhiprobleemid ja on midagi, mida investorid peaksid arvesse võtma.

Disney börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Disney aktsial on parasjagu 18-osta, 6- hoia ja 1-müü reitingut. Börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 122 dollarit, madalaim 71 dollarit ja keskmine 106,86 dollarit.

Allikas: TipRanks , 14. november 2023

Näide - Disney aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 92 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 122 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 300 dollarit [(122,00 - 92,00) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades, et Disney tulemused on kaks kavratlit järjest prognoositust madalamad olnud.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Disney Kuugraafik. Aeg: jaanuar 2017 kuni november 2023, jäädvustatud 14. novembril 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Sina arvad, et Disney aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

