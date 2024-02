Disney aktsia – esimese kvartali tulemused

Veebruar 16, 2024 11:21

The Walt Disney Company, tuntud ka kui lihtsalt Disney, on globaalne massimeedia- ja meelelahutuskonglomeraat. Ettevõte teenib tulu mitme tegevusalaga, sealhulgas voogedastus, sport, televisioon, lõbustupargid, kuurordid ja nii edasi. Jätka lugemist, et saada teada, millised on olnud Disney esimese kvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: The Walt Disney Co. Sümbol Invest.MT5 kontol: DIS Idee kuupäev: 14. veebruar 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 113 dollarit Eesmärgi tase: 130 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

Disney esimese fiskaalkvartali tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum: 1,22 dollarit vs prognoositud 99 senti

Tulu: 23,55 miljardit dollarit vs prognoositud 23,64 miljardit dollarit

Puhastulu: 1,91 miljardit dollarit, kõrgem kui möödunud aastal

Otse tootjalt tarbijale üksus teenis 138 miljoni dollarit tegevuskahjumit

Disney+ tellijate arv vähenes 1,3 miljoni võrra

2025. aastal tuuakse turule uus ESPN-i spordi voogedastusteenus

Teatatud on 1,5 miljardi dollari suurusest osalusest Fortnite Studios ja Epic Gamesis

Disney ületas analüütikute prognoose enamiku näitajate puhul. Nii aktsiakasum kui ka tulu olid oodatust suuremad. Seetõttu prognoosis Disney 2024. fiskaalaasta aktsiakasumiks 4,60 dollarit, mis on umbes 20% rohkem kui 2023. aastal.

Mõned analüütikud olid mures Disney+ 1,3 miljoni tellija kaotuse pärast. Kadu oli tingitud tellimisteenuse hinnatõusust. Tuluaruanne näitas aga, et ettevõtte keskmine tulu kasutaja kohta oli suurem.

Disney teatas ka plaanidest käivitada 2025. aastal oma spordi voogedastusteenus koos ESPN-i, Foxi ja Warner Bros. Discoveryga. See võib olla huvipakkuv tuluvoog, kuid selle mõju määramiseks on veel vara.

Disney teatas, et täidab oma eesmärki vähendada 2024. fiskaalaasta lõpuks kulusid vähemalt 7,5 miljardi dollari võrra. Mõned investorid on aga mures aktivistist investori Nelson Peltzi pärast, kes avaldab juhtkonnale survet tulemuslikkuse parandamiseks.

Peltz jätkas eelmise aasta lõpus võitlust Disney juhatusega, püüdes läbi suruda juhtkonna ümberkorraldust. Muret tekitab ka Disney+ kõrgematest hindadest tulenev tellijate langus.

Kuna aktsia hind on juba analüütikute keskmise sihthinna lähedal, võib edasine tõus olla piiratud. Järgmise paari kvartali jooksul on Disney näitajate jälgimine veelgi olulisem, kuna mõned analüütikud on andnud aktsiale reitingu "hoia" või "müü".

Disney börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Disney aktsial on parasjagu 16-osta, 4- hoia ja 1-müü reitingut. Börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 130 dollarit, madalaim 82 dollarit ja keskmine 115,5 dollarit.

Allikas: TipRanks , 14. veebruar 2024

Näide - Disney aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 113 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 130 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 170 dollarit [(130,00 $ - 113,00 $) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades aktsia madalat hinnaihti ja mitmeid analüütikuid, kes on andnud aktisale reitingu "hoia" või "müü".

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes 10 Disney aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 dollarit (0,02 dollarit * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kuna minimaalne tehingutasu on 1 dollar, siis antud näite puhul oleks vahendustasu kokku vaid 1 dollar. .

4 sammu Disney aktsia ostmiseks

Admiralsis on vahendustasu aktsia kohta vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Loo Admiralsis konto ja sisene Dashboardi. Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol. MetaTrader WebTraderis reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas. Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", mis asub ekraani alumises osas.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Disney kuugraafik. Aeg: jaanuar 2009 kuni veebruar 2024, jäädvustatud 14. veebruaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Disney aktsia ostmiseks kliki allolevale reklaamile!

Sina arvad, et Disney aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et Disney aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admirals samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale: