Disney 2024. aasta neljanda kvartali tulemused

November 22, 2024 11:01

2021. aasta märtsis tõusis Disney aktsia hind kõigi aegade kõrgeimale tasemele: 203,02 dollarit. Järgnenud aastate jooksul kukkus see aga üle 60% ja pole endiselt taastunud. Seetõttu huvitub investoreid, mida tulevik Disneyle toob.

Jätka lugemist, et saada teada, millised on olnud Disney neljanda kvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: The Walt Disney Co. Sümbol Invest.MT5 kontol: DIS Idee kuupäev: 20. november 2024 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 109 dollarit Eesmärgi tase: 140 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Disney neljanda fiskaalkvartali tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum: 1,14 dollarit vs prognoositud 1,10 dollarit

Tulu: 22,57 miljardit dollarit vs prognoositud 22,45 miljardit dollarit

Puhaskasum: 460 miljonit dollarit vs 264 miljonit dollarit eelmise aasta samas kvartalis

Tegevustulu on eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes kasvanud 23%, 3,66 miljardi dollarini

Disney edestas analüütikute ootusi enamiku finantsnäitajate osas. Selle meelelahutusosakonna tulu - mis hõlmab voogesitust, filme ja televisiooni - kasvas aastaga 14%, 10,83 miljardi dollarini.

Tänu Disney Pixari animatsioonile "Pahupidi 2", millest sai kõigi aegade enim teeninud animafilm, teenisid filmid 316 miljonit dollarit kasumit. Filmist "Deadpool ja Wolverine" sai kõigi aegade enim teeninud R-reitinguga film. See aitas meelelahutusosakonnal teenida 1,1 miljardit dollarit kasumit, kuid kaheldakse, kas lähitulevikus ollakse võimeline tootma seevõrd suure kassaga filme.

Disney kombineeritud voogedastusteenused teatasid 321 miljoni dollari suurusest tegevustulust. Eelmisel aastal teeniti 387 miljoni dollarit kahjumit. Disney+ Core'i tellijate arv, välja arvatud Disney+ Hotstar, kasvas 4,4 miljoni võrra 122,7 miljonini. Juhid ütlesid, et üle poole uutest USA tellijatest valisid odavama, reklaamidega variandi, mis võiks panustada Disney reklaamitulusse pikas plaanis.

Disney ootab aga kampaaniapakkumise lõppemise tõttu 2025. aasta esimeses kvartalis tellijate arvu vähenemist. Telekanalite käive vähenes 6% ja kasum langes 38%. ESPN-i kasum langes suuremate programmikulude ja vähemate klientide tõttu samuti 6%. Rahvusvaheliste parkide tergevustulu langes 32%, samas kodumaiste parkide oma kasvas 5%.

Segased tulemused Disney igas tegevusharus on üks põhjus, miks mõned analüütikud on muutnud oma aktsia reitingu "hoia"-ks, nagu selgub allpool.

Disney börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Disney aktsial on parasjagu 15-osta, 5- hoia ja 0-müü reitingut. Börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 140 dollarit, madalaim 108 dollarit ja keskmine 124,29 dollarit.

Allikas: TipRanks , 20. november 2024

Näide - Disney aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, mil see on langenud 109 dollari peale, arvestades volatiilsusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 140 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 310 dollarit [(140,00 $ - 109,00 $) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades, et Disney tulemused on segased ja aina suurem hulk analüütikuid on andnud aktsiale reitingu "hoia".

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5 Web. Disney. Kuugraafik. Kuupäev: jaanuar 2011 kuni november 2024, jäädvustatud 20. novembril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

