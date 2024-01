Delta Air Linesi neljanda kvartali tulemused

Jaanuar 26, 2024 12:14

Kuigi Delta Air Lines kannatas pandeemia ajal tõsiselt, on ettevõtte tulud viimase kahe aasta jooksul paranenud ning selle värskeimad, neljanda kvartali tulemused olid üle ootuste kõrged.

Sellegipoolest on lennufirma aktsia endiselt volatiilne ja pandeemiaeelsest tasemest madalam. Kuigi neljanda kvartali tulemused olid prognoositust kõrgemad, olid investorid pettunud. Loe edasi, et teada saada millised on Delta värskeimad tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Delta Air Lines Inc Sümbol Invest.MT5 kontol: DAL Idee kuupäev: 24. jaanuar 2024 Aeg: 6-12 kuud Ostu hind: 43 dollarit Eesmärgi tase: 53 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

Allikas: TradingView Igat liiki kauplemine on kõrge riskiga ja võid seeläbi kaotada rohkem kui oled valmis riskima. Alusta väikeselt, et mõista, milline on sinu riskitaluvus või harjuta demokontol , et enne investeerimist oma teadmiseid täiustada.

Delta Air Linesi neljanda kvartali tulemused

Selle kuu alguses avaldas Delta oma neljanda kvartali tulemused. Allpool on nende olulisemad näitajad.

Korrigeeritud tulu: 13,66 miljardit dollarit vs prognoositud 13,52 miljardit dollarit.

Korrigeeritud aktsiakasum: 1,28 dollarit vs prognoositud 1,17 dollarit.

Esimese ja äriklassi tulu kasvas 15%, ületades turistiklassi tulude 10%-list kasvu.

Tulu partnerlusest American Expressiga kasvas 11% 1,7 miljardi dollarini, moodustades üle 12% kvartali kogutulust.

Prognoositud 2024. täisaasta korrigeeritud aktsiakasumi vahemik on 6-7 dollarit.

Kuigi nii tulu kui ka kasum ületasid ootusi, langes Delta aktsia hind tulemuste avaldamisel peaaegu 10%, sest investorid olid pettunud eesseisva aasta uuendatud prognoosis.

Eelmisel aastal teatas Delta, et ootab 2024. aastal üle 7 dollari jäävat aktsiakasumit. Kuid oma neljanda kvartali tuluavalduses kärbiti prognoosi 6-7 dollarini.

Tänu 2023. aasta aset leidnud reisinõudluse hüppelisele tõusule, teatas Delta 2023. aastal rekordilisest tulust ja lennufirma võib 2024. aastal taas suurest nõudlusest kasu saada, kuna Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus (IATA) prognoosib, et järgmisel aastal reisib rekordarv inimesi.

Lisaks on taastumas ärireisid, mis on lennufirmade peamine tuluallikas: 2023. aastal kasvas äri- ja esimese klassi tulu tugevalt.

Tegevuskulud, mis kasvasid 2023. aastal 12%, kasvavad prognooside kohaselt 2024. aastal veelgi, mis langetab tegevuskasumit. Lisaks, nagu paljude lennufirmade puhul, on Deltal palju pandeemia ajal võetud võlga. Kuigi korrigeeritud võlg aastapõhiselt vähenes, on see võrreldes 11 miljardi dollariga 2019. aasta lõpus endiselt kõrge (29 miljardit dollarit).

Need murekohad võivad aga olla juba aktsia hinnas väljendunud. Delta aktsia praegune forvardhinna ja kasumi suhe on umbes 6,3, mis on oluliselt madalam kui S&P 500 keskmine.

Lisaks, kuna Föderaalreserv peaks peagi hakkama intressimäärasid alandama, võib lennufirma põhiäri ja krediitkaardipartnerlus American Expressiga saada kasu tarbijate suvakohaste kulutuste suurenemisest.

Niisiis, kõike seda arvestades, kuidas analüütikud eeldavad, et aktsia hind siit edasi liigub?

Delta Air Linesi börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Delta Air Linesi aktsial on parasjagu 11 "osta", 0 "hoia" ja 0 "müü" reitingut. Delta Air Linesi börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 77 dollarit, madalaim 43 dollarit ja keskmine 53 dollarit.

Allikas: TipRanks – 24. jaanuar 2024

Näide - Delta aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 43 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute keskmine hinnasiht 53 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 6-12 kuud

Ostes 20 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 200 dollarit [(53,00 - 43,00) * 20 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda. Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes 20 Delta Air Lines'i aktsiat, oleks vahendustasu 0,40 dollarit (0,02 dollarit * 20 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Seega oleks antud näite puhul vahendustasu kokku vaid 1 dollar.

4 sammu Delta Air Linesi aktsia ostmiseks

Admiralsis saad osta aktsiaid 4500 ettevõttes ja vahendustasu aktsia kohta on vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Loo Admiralsis konto ja sisene Dashboardi.

ja sisene Dashboardi. Veebiplatvormi avamiseks klõpsa ühel oma reaalsel või demokontol nuppu "Investeeri".

Reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas.

Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", sisesta ostetavate aktsiate arv ning kliki "Buy".

Kujutatud: Admirals MetaTrader WebTrader – Delta Air Lines tunnigraafik. Jäädvustatud: 19. detsember 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Delta Air Linesi aktsia ostmiseks kliki allolevale reklaamile! ▼▼▼

Sina arvad, et Delta Air Linesi aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et Delta Air Linesi aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admirals samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale: