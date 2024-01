Boeing vs Airbus: võidujooks taevas

Jaanuar 15, 2024 15:44

Vaid mõni päev tagasi tõi Alaska Airlines Boeing 737 Max 9 õnnetus, milles ükski reisiija õnneks tõsiselt viga ei saanud, tähelepanu konkurentidest lennundusettevõtetele Boeing ja Airbus.

Vahejuhtum küttis üles arutelu Boeingu toodete üle ja langetas Boeingu aktsiat kaks päevaks järjest. See artikkel pakub algajatele kauplejatele võimalust Boeingu ja Airbusi kohta rohkem teada saada, et seejärel ise oma arvamust kahe lennundustööstuse hiiuga kauplemise kohta kujundada.

Alaska Airlinesi lennuki probleemne kabiini paneel langetas Boeingu aktsiat

Enne Boeingust ülevaate andmist heidame pilgu Alaska Airlinesi lennuga juhtunule. Meedia teatel lendas lennukisse (mudel 737 Max 9) sisseehitatud avariiväljapääsu täitmiseks kasutatud salongipaneel, mida Alaska Airlines ei nõudnud, lennu ajal välja, ohustades reisijate elusid. Pilootidel õnnestus lennuk tagasi lennujaama lennata ilma, et ükski reisija oleks hukkunud või tõsiselt viga saanud.

Lennuohutusprobleemid kahjustavad Boeingut

Juhtum ei olnud 737 Max mudeli jaoks esimene. Kaks 2018. ja 2019. aastal aset leidnud 737 Max 8-ga seotud õnnetust nõudsid hulganisti inimohvreid ja tekitasid muret lennuki ohutuse pärast, kuna USA Föderaalse Lennuameti (FAA) uurijad tõid välja probleemid autopiloodi süsteemi töös. 2019. aastal alanud kakskümmend kuud kestnud 737 Maxi leenukeeld läks maksma umbes 21 miljardit dollarit.

Lennufirmad, nagu United Airlines, AeroMexico ja Turkish Airlines olid sunnitud oma lennukipargi maandama ja probleemide lahendamiseks Boeingu spetsialistidega koostööd tegema. Alaska Airlinesi intsident sundis ettevõtteid oma lennukipargi seisukorda taas üle vaatama.

8. jaanuaril peatas USA lennundusregulaator ajutiselt mõnede 737 Max reaktiivlennukite tegevuse, misjärel langes Boeingu aktsia 8%. Boeingu tegevjuht Dave Calhoun ütles 10. jaanuaril CNBC ajakirjanikele, et Alaska Airlinesi plahvatuse põhjustas möödapanek kvaliteedikontrollis ehk lennuki inspektsioonis võis midagi kahe silma vahele jääda, mis õnnetusse panustas. Rääkides Boeingu töötajatega, ütles Boeingu tegevjuht, et probleemile lähenetakse kui prioriteedile number üks, tunnistades oma viga. "Läheneme sellele sajaprotsendiliselt ja läbipaistvusega igal sammul,“ lisas ta.

Mõned analüütikud nägid uut 737 Max 9 juhtumit kui ajutist tagasilööki. Teised aga ütlesid, et möödapanekud kvaliteedikontrollis ei ole vastuvõetavad tööstuses, kus tõrgetel võivad olla tõsised tagajärjed, lisades, et 171 lennukit on ametivõimude poolt maandatud.

Boeing on sõjas Airbusiga kaotamas

Kuni 2019. aastani oli Boeingu läbimüük tugev ja teeniti üle 100 miljardi dollari tulu. USA diplomaatia abil sõlmis Boeing Pärsia lahe riikides lepinguid, jättes Airbusi ilma, kuid järgmised aastad enam nii helged ei olnud. Tehnilised probleemid 737 Maxi reisilennukiga ning kaubandussõda USA ja Hiina vahel, mis surus ettevõtte välja ühelt maailma suurimalt turult, avaldasid oma mõju.

Allikas: Admirals MetaTrader 5 . Boeing Co. (#BA) - kuugraafik. Aeg: 1. aprill 2016 - 12. jaanuar 2024, jäädvustatud 12. jaanuaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Lennufirmade, kes kasutavad 737 Maxi, esindajad, nagu Michael O’Leary (Ryanair), ei ole rahul oma lennukipargi lennukeeluga, kuna on üha rohkem tõendeid probleemidest kvaliteedikontrollis.

Reutersi raportis märgiti, et Boeing tarnis 2023. aastal 528 lennukit ja sai 1314 uut tellimust, võrreldes 480 tarnega ja 774 uue tellimusega 2022. aastal. Eeelmisel aastal tarnis ettevõte 396 kitsa kerega 737 lennukit, saavutades oma uuendatud eesmärgi tarnida vähemalt 375 ühe vahekäiguga lennukit, kuid ei saavutanud esialgset eesmärki 400-450 lennukit.

Airbus on trooni haaranud

Airbus on Euroopa vastus Boeingule, mis loodi 1970. aastal koostöös Euroopa lennundus- ja kosmoseettevõtetega, kes soovisid konkureerida oma USA kolleegidega. Esimene Airbusi toode oli 1972. aasta A300, maailma esimene laia kerega ja kahe turboreaktiivmootoriga lennuk. Sellest ajast alates on Airbus tootnud laia valikut kommertslennukeid, sealhulgas A340 ja A320neo ning hiiglaslik A380, mis on Boeingu 747 otsene konkurent pikkade lendude turul.

Airbus on viimased viis aastat olnud maailma number üks lennukitootja. 11. jaanuaril avaldas Airbus oma 2023. aasta plaanitud tellimused ja tarned. Aruandest selgus, et Airbus sai 2023. aastal 2094 lennukitellimust, mis on ettevõtte uus rekord, mis oli varasemalt 1503. Vaatamata tarneahela probleemidele tarnis Airbus eelmisel aastal klientidele 735 lennukit, ületades omaenda eesmärki tarnida 720 lennukit.

Allikas: Admirals MetaTrader 5 . Airbus Group SE (#AIR) - kuugraafik. Aeg: 1. aprill 2016 - 12. jaanuar 2024, jäädvustatud 12. jaanuaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Airbusi kommertsjuht Christian Scherer märkis, et "algselt eeldasime, et lennundus taastub millalgi 2023.-2025. aasta jooksul, kuid 2023. aastal nägime, ühe vahekäigu turu kõrval, laia kerega [lennukite] oodatust palju varasemat naasmist ja seda jõuliselt." Scherer lisas: „Me pole kunagi müünud ühe aastaga nii palju A320-sid või A350-sid... Reisimine on tagasi ja sel on tõsine momentum."

Lennundusaktsiatega kauplemine algaja kauplejana

Boeingu, Airbusi ja teiste lennundusettevõttete, nagu Embraeri aktsiatega kauplemine võib algajatele kauplejatele põnev tunduda, kuna kuulsad kaubamärgid võivad mõnikord kauplemiseks finantsinstrumentide valimisel olulist rolli mängida. Algajate kauplejate väljakutseks on aga kauplemisalaste teadmiste ja kogemuste puudumine.

Kuidas saavad algajad kauplejad seda puudujääki kompenseerida? Hea idee oleks alustada kauplemise põhialuste õppimisest, kasutades maaklerite pakutavaid õppematerjale. Veebikoolituste ja muude videote vaatamine ning harivate artiklite ja juhendite lugemine võib aidata algajatel kauplejatel oma teadmisi täiustada.

Teine kauplemisstrateegia aspekt, mida ei tohiks tähelepanuta jätta, on riskijuhtimistööriistade, nagu stop-loss ja take-profit korraldused, kasutamine. Neid tuleks kasutada nii riski kui ka stressi vähendamiseks. Riskijuhtimistööriistad võivad piirata kahjumit, kui neid õigesti kasutada.

