AMD aktsia – kolmanda kvartali tulemused

November 02, 2023 15:15

Kiibitootjate aktsiad on sel aastal tänu tehisintellekti (AI) tööstusest tulenevale kasvavale nõudlusele palju tähelepanu saanud. Kas uus tuluallikas suurendab kasumit või on seda veel vara otsustada? Loe edasi, et saada teada, millised on olnud AMD kolmanda kvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Advanced Micro Devices Inc Sümbol Invest.MT5 kontol: AMD Idee kuupäev: 1. november 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 100 dollarit Eesmärgi tase: 155 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

AMD kolmanda kvartali tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum: 70 senti vs prognoositud 68 senti

Tulu: 5,8 miljardit dollarit vs prognoositud 5,7 miljardit dollarit

Tulu kasvas aastatagusega võrreldes 4%

Mängusektori käive langes 8%

Manussüsteemide sektori tulu vähenes 5%

Personaalarvuti kliendisegmendi tulu kasvas 42%

AMD prognoositud neljanda kvartali läbimüük on 6,1 miljardit dollarit, analüütikute ootused olid 6,37 miljardit dollarit

Andmekeskuste graafikaprotsessorite tuluprognoos 2024. aastaks on 2 miljardit dollarit

AMD ületas analüütikute ootusi nii aktsiakasumi kui ka tulu poolest. Samas langes aktsia oodatust nõrgema neljanda kvartali müügiprognoosi tõttu. AMD prognoosib 6,1 miljardi dollarilist läbimüüki, samas turu ootus oli 6,37 miljardit dollarit – AMD madalamat prognoosi ei põhjendanud. Tulu oli enamikus sektorites väiksem, kuid personaalarvuti kliendisegmendi kõrged tulemused aitasid üldpilti parandada.

Kuigi segased tulemused algselt aktsiat langetasid, taastus hind pärast AMD teadet oma prognoosist uue MI300 seeria kiipide kohta, mis teeb ettevõttest Nvidia tõsise konkurendi tehisintellekti sektoris. AMD usub, et ainuüksi selle kiibi läbimüük võib järgmisel aastal 2 miljardit dollarit ületada. AMD kiipe kasutatakse generatiivsete tehisintellekti mudelite koolitamiseks ja kasutuselevõtuks.

Ettevõtte AI kiibiseeria kõrge müügiprognoosi taga on asjaolud, et AMD on valmis kiipi suuremas mahus tootma ja sellele on juba ostjad olemas - me ei tea aga, kui palju 2 miljardi dollari suurusest prognoosist on ostukohustusega tagatud. Segaste tulemuste tõttu alandasid mõned analüütikud oma börsiprognoosi.

Oluline on mõista, et märksõnad nagu "tehisintellekt" kipuvad aktsiate ümber rohkem kõmu tekitama, mis võib nende hinna tõsta kõrgemale, kui ettevõtte põhialuste põhjal võiks arvata. Mõned analüütikud alandasid oma prognoose madalamate tulemuste tõttu mängu- ja manussüsteemide sektorites - kui trend jätkub, on see murettekitav.

AMD börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et AMD aktsial on parasjagu 22-osta, 7- hoia ja 0-müü reitingut. AMD börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 155,00 dollarit, madalaim 95,00 dollarit ja keskmine 131,29 dollarit.

Allikas: TipRanks , 1. november 2023

Näide - AMD aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 100 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 155 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat: Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 550 dollarit [(155,00 - 100,00) * 10 aktsiat].



Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades tehisintellektiga seotud aktsiate suurt volatiilsust.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes 10 AMD aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 dollarit (0,02 dollarit * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Antud näite puhul oleks vahendustasu kokku vaid 1 dollar.

4 sammu AMD aktsia ostmiseks

Admiralsis on vahendustasu aktsia kohta vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Loo Admiralsis konto. Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol. MetaTrader WebTraderis reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas. Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", mis asub ekraani alumises osas.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. AMD Kuugraafik. Aeg: jaanuar 2016 kuni november 2023, jäädvustatud 1. novembril 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Sina arvad, et AMD aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et AMD aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admirals samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

