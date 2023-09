Amazon investeerib tehisintellekti pilevettevõttesse Anthropic

September 29, 2023 12:57

Maailma suurim pilveoperaator ja E-kaubanduse hiid Amazon teatas 4 miljardi dollari suurusest investeeringust San Francisco tehisintellekti (AI) idufirmasse Anthropic. Loe Amazoni vähemusosaluse kohta ChatGPT rivaalis ja saa teada, mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Amazon.com Inc Sümbol Invest.MT5 kontol: AMZN Idee kuupäev: 25. september 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 133 dollarit Eesmärgi tase: 230 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

Igat liiki kauplemine on kõrge riskiga ja võid seeläbi kaotada rohkem kui oled valmis riskima. Alusta väikeselt, et mõista, milline on sinu riskitaluvus või harjuta demokontol, et enne investeerimist oma teadmiseid täiustada.

Amazoni 4 miljardi dollariline investeering AI pilveettevõttesse Anthropic

Kuigi Amazon haldab maailma suurimat pilvevõrku (Amazon Web Services, AWS), on tehisintellekti tehnoloogiate arendamine ja kasutuselevõtt olnud ettevõttes aeglasem kui tema konkurentides. See on aga muutumas, kuna Amazon plaanib investeerida 4 miljradit dollarit San Francisco tehisintellekti idufirmasse Anthropic.

Anthropicu asutasid OpenAI endised juhid. Idufirma saab esialgu 1,25 miljardit dollarit ja võimaluse tulevikus veel 2,75 miljardit dollarit saada. Keskendutakse Amazoni keelemudelite treenimisele Amazoni ostetud kiipidel.

Amazoni tegevjuht Andy Jassy selgitas, et Amazon saab juurdepääsu Anthropicu AI tehnoloogiatele ja kavatseb need oma pilveteenustesse lisada. Nende seas on näiteks AWS-i uus toode Amazon Bedrock, mis võimaldab ettevõtetel luua generatiivseid AI rakendusi, ja AWS Trainium, mis on ettevõtte tehisintellekti treenimise kiip.

Amazon Business on üks ettevõtte kiiremini kasvavaid teenuseid, kuid seda, kuidas Amazon suudab tehisintellekti oma teenustes kasutamise rahaks muuta, näitab alles tulevik. Kuigi AI võib olemasolevaid tooteid täiustada, soovivad investorid näha, kas see väljendub ka ettevõtte kasumis.

Investoreid huvitavad rohkem Amazoni plaanid lisada Amazon Prime Videosse piiratud reklaame. Kuna reklaame saavad kasutajad juba maksavad teenuse tellimuse eest, kardavad mõned, et reklaamide lisamine võib viia kliendid konkurentide, nagu Netflix, Apple TV+ või Disney+ juurde, mis võib vähendada Amazoni kasutajaskonda ja seega ka voogedastusest teenitud tulu.

Amazoni börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Amazoni aktsial on parasjagu 39-osta, 1- hoia ja 0-müü reitingut. Amazoni börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 230,00 dollarit, madalaim 140,00 dollarit ja keskmine 176,18 dollarit.

Allikas: TipRanks - 25. september 2023

Näide - Amazoni aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 133 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 230 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 970 dollarit [(230,00 - 133,00) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades, kui colatiilsed võivad tehisintellektiga seotud ettevõtete aktsiad olla.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes 10 Amazoni aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 dollarit (0,02 dollarit * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Seega oleks antud näite puhul vahendustasu kokku vaid 1 dollar.

4 sammu Amazoni aktsia ostmiseks

Loo Admiralsis konto ja sisene Dashboardi

ja MetaTrader WebTraderi avamiseks klõpsake ühel oma reaalsel või demokontol nuppu "Investeeri" .

. Reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas.

Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", sisesta ostetavate aktsiate arv ning kliki "Buy".

Allikas: Admirals MetaTrader WebTrader – Amazoni kuugraafik. Aeg: 01.2016 - 09.2023. jäädvustatud: 25. september 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Amazoni aktsia ostmiseks kliki allolevale reklaamile! ▼▼▼

Sina arvad, et Amazoni aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et Amazoni aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admirals samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale: