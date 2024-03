Märkte konzentrieren sich auf FeD und BoE, UK CPI fällt

Die Zinsentscheidungen der US-Notenbank (Fed) und der Bank of England (BoE) ragen aus der Masse der wichtigen Finanznachrichten für den Rest dieser Woche heraus, da Anleger und Händler gespannt darauf sein werden, wie diese beiden großen Zentralbanken ihre Geldpolitik anzupassen gedenken.

Die Woche begann mit einem Paukenschlag, als die Bank of Japan (BoJ) zum ersten Mal nach vielen Jahren ihre kurzfristigen Zinssätze von -0,1 % auf 0,1 % anhob und damit einen Schwenk in ihrer Strategie vollzog. Infolge dieser wegweisenden Entscheidung bewegt sich der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar auf einem Viermonatstief.

Der Fed-Vorstand wird seine Zinsentscheidung am Mittwochnachmittag bekannt geben. Ökonomen gehen davon aus, dass die Fed die Kreditkosten nach ihrer Vorstandssitzung nicht senken wird, da sie wahrscheinlich konkretere Hinweise auf den Abwärtstrend der Inflation im Land abwarten wird.

Das CME FedWatch Tool scheint mit der genannten Prognose übereinzustimmen, da es eine 99%ige Chance sieht, dass der Leitzins heute unverändert bleibt. In einem Gespräch mit CBS News sagten Ökonomen von Commonwealth Financial Network, dass "die Fed in dieser Woche zum Abschluss ihrer März-Sitzung am Mittwochnachmittag viel Sauerstoff aus dem Raum nehmen wird. Wir haben zu Beginn des Jahres einige gemischte Wirtschaftsdaten gesehen. Es wird interessant sein zu sehen, wie die Fed darauf reagiert, insbesondere in der Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell nach der Sitzung."

Die Ökonomen von Goldman Sachs prognostizieren drei Zinssenkungen im Jahr 2024, während sie zuvor von vier Zinssenkungen in diesem Jahr ausgegangen waren.

Es wird erwartet, dass der geldpolitische Ausschuss (MPC) der Bank of England am Donnerstagnachmittag seine Zinsentscheidung bekannt geben wird. Der so genannte "Super-Donnerstag" wird wahrscheinlich keine bedeutenden geldpolitischen Änderungen beinhalten, da Ökonomen davon ausgehen, dass die BoE die Kreditkosten auf dem derzeitigen 16-Jahres-Hoch belassen wird.

Die Marktanalysten von Nomura wurden von Yahoo Finance mit den Worten zitiert, dass "die Marktpreise für die EZB und in geringerem Maße für die BoE weitgehend von den Zinserwartungen der Fed bestimmt wurden. Die Marktteilnehmer glauben, dass andere Zentralbanken Angst davor haben, den ersten Schritt zu tun, aber wir glauben, dass sich die makroökonomischen Zyklen in den USA und in Europa entkoppeln, was es rechtfertigt, dass die EZB und die BoE einen Alleingang machen und die Zinsen unabhängig von der Fed senken.

Die Ökonomen der Deutschen Bank merkten an: "Angesichts des schwächeren Wachstums, der schwächeren Inflation und der schwächeren Lohndaten halten wir ein Abstimmungsergebnis von 8:1 für wahrscheinlicher - wobei das externe MPC-Mitglied [Swati] Dhingra für eine Zinssenkung stimmt. Vorerst bleiben wir bei unserer Forderung vom Mai nach einer ersten Zinssenkung. Aber unsere Überzeugung ist gesunken, vor allem weil der MPC kaum Signale gibt, wann die Zinssenkungen beginnen könnten.

Britische VPI-Inflation sinkt im Februar

Die VPI-Inflation im Vereinigten Königreich ging im Februar auf 3,4 % zurück, obwohl Analysten mit einer Inflationsrate von 3,5 % gerechnet hatten. Es sei darauf hingewiesen, dass der VPI im Vereinigten Königreich im Januar bei 4 % lag. Der Februarwert ist der niedrigste Wert seit September 2021. Der Bericht des Office for National Statistics (ONS) zeigt auch, dass der Kerninflationsindex (ohne Energie, Tabak, Alkohol und Lebensmittel) von 5,1 % im Januar auf 4,5 % gesunken ist.

Der britische Schatzkanzler Jeremy Hunt sagte: "Dies schafft die Voraussetzungen für bessere wirtschaftliche Bedingungen, die weitere Fortschritte bei unserem Ziel, das Wachstum anzukurbeln, ermöglichen könnten." Das britische Pfund verlor am Mittwochmorgen gegenüber seinen Konkurrenten etwas an Boden, da die niedriger als erwartet ausgefallene Verbraucherpreisinflation die Bank of England (BoE) veranlassen könnte, eine frühere Senkung der Kreditkosten als erwartet in Betracht zu ziehen.