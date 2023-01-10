انخفاض الدولار قبل خطاب باول وبيانات التضخم الأمريكية

كانون الثاني 11, 2023 02:27

انخفض الدولار أمام اليورو قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم. هل ستستمر العملة في قصة قوة العام الماضي أم أن هناك موضوعًا جديدًا لضعف الدولار في الهواء؟

كانت قوة الدولار الأمريكي موضوعًا طويل الأمد في عام 2022، مما أثر على القدرة على تحمل تكاليف السلع مثل النفط الخام والذهب مع جذب الاستثمار في الأصول المرتبطة بالدولار الأمريكي مثل سندات الخزانة. عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في التراجع عن حجم زيادات أسعار الفائدة في نهاية العام، بدأت مخاوف الركود في التأثير على العملة. ربما تكون المعنويات تجاه الدولار الأمريكي قد تعززت بسبب بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي، ولكن الرياح المعاكسة من عدم اليقين لا تزال تعصف بالعملة.

للبدء، هناك نقاط ضعف في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الولايات المتحدة مثل التصنيع، والتي تقلصت للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر. عامل آخر هو التضخم. ربما تكون أسعار المستهلك والمواد الخام قد انخفضت قرب نهاية العام الماضي، لكن الشركات والأسر لديها الآن تكاليف عالية للاقتراض وسداد القروض للتعامل معها.

معدل التضخم في الولايات المتحدة

ستصدر أحدث قراءة لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة يوم الخميس. في السابق عند مستوى 6٪، كان من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي لشهر ديسمبر 5.7٪ على أساس سنوي. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي لشهر ديسمبر من 7.1 في المائة إلى 6.5 في المائة على أساس سنوي. على أساس شهري، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 0.3 في المائة في ديسمبر مقابل 0.2 في المائة في نوفمبر.

يعد التضخم الأساسي مقياسًا رئيسيًا للاحتياطي الفيدرالي، وإذا كان أحدث معيار يتماشى مع التوقعات، فسيكون اتجاهًا مرحبًا به فيما يتعلق باستقرار الأسعار. من ناحية أخرى، إذا كانت النتائج مخيبة للآمال وكانت أعلى من المتوقع، فقد يعيد البنك المركزي تنشيط موقفه المتشدد.

في هذا السيناريو، من المحتمل أن يحافظ الدولار الأمريكي على قوته أمام العملات الأخرى مثل اليورو، والذي تعوقه مخاوف النمو وسط الحرب في أوكرانيا.

الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا

غالبًا ما تُلقب ألمانيا بمحرك الاقتصاد الأوروبي، وتمثل ما يقدر بنحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. من المقرر أن تصدر البلاد معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للعام بأكمله لعام 2022 يوم الجمعة، وقد يدعم التقرير القياسي اليورو أو يقوضه اعتمادًا على النتائج. في السابق عند مستوى 2.6 في المائة، كان الناتج المحلي الإجمالي يُنظر إليه عند 1.8 في المائة على أساس سنوي.

إذا كانت النتائج متوافقة مع التوقعات، فقد تدعم اليورو ولكن إذا كانت التوقعات مخيبة للآمال، فقد يكون هناك تأثير على أزواج عملات اليورو.

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