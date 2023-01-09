توقعات الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير

كانون الثاني 10, 2023 03:30

الاجتماع الأول من الاجتماعات السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيعقد في الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير، سيجعل هذا الشهر صعبًا على مراقبي الاحتياطي الفيدرالي.

انكمش قطاع التصنيع الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM، مما يلقي بظلال من الشك على توقعات الاقتصاد الكلي (PMI). دون الأخذ في الاعتبار الانهيار الداخلي المنحني الناجم عن الوباء في أبريل 2020، حيث كانت القراءة الأدنى منذ فبراير 2016.

تتبع الانكماش في ديسمبر نقاط الضعف في الطلبات الجديدة ومخرجات الإنتاج التي شوهدت في نوفمبر مع الاختلاف في الارتفاع في التوظيف الذي انتقل إلى المنطقة الإيجابية. يوظف هذا القطاع ما يقرب من 10 في المائة من إجمالي القوة العاملة في الولايات المتحدة، ومتوسط تعويض العمال أعلى بنسبة 9 في المائة تقريبًا من بقية القطاع الخاص، مما يعني أن مدخرات الأسر والإنفاق من الموظفين هو مساهم كبير في الناتج المحلي الإجمالي.

نقاط الضعف الاقتصادية

ماذا يحدث عندما يتعاقد قطاع التصنيع؟

مثل قطاع الإسكان، يمثل قطاع التصنيع جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، مما يعني أن نقاط الضعف يمكن أن تلحق الضرر بالنمو أو تعيقه. يساهم التصنيع بما يقرب من ربع إجمالي نشاط الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، بما في ذلك القيم المباشرة وغير المباشرة.

في بداية العام الماضي، توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي التراجع في الإنتاج الذي شوهد في عام 2022 وتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2023 حتى مع بقاء ظروف العمل ضيقة. في نهاية عام 2022، كرر الاحتياطي الفيدرالي أن "النمو الاقتصادي لا يزال من المتوقع أن يتباطأ بشكل ملحوظ في عام 2023"، وفقًا لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ديسمبر 2022.

أصبحت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي ذات نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها. نشأ جزء من التباطؤ عن السياسة النقدية التقييدية التي بدأت في الربع الأول من عام 2022 وشددت أكثر على مدار العام.

في بداية العام الجديد، من غير المتوقع أن تتغير السياسة المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى القصير، وهو انطباع يعززه اقتباس من المحضر: "لم يتوقع أي مشارك أنه من المناسب البدء في خفض معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية في 2023. "

من المرجح أن تستمر السياسة النقدية المقيدة حتى يصبح التضخم على "مسار هبوطي مستدام إلى 2 في المائة". سيستغرق هذا بعض الوقت على الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال العام المقبل، وفقًا للبنك المركزي.

وبالعودة إلى قطاع التصنيع، فإن ارتفاع تكلفة القروض التجارية وضغوط التضخم تشكل حواجز كبيرة أمام تمويل المشاريع الجديدة والاستثمار في خلق فرص العمل. من ناحية أخرى، تراجعت اختناقات العرض وتكاليف المواد الخام وكان أداء ديسمبر في قطاع الوظائف أفضل من المتوقع، وفقًا لتقرير تغيير التوظيف ADP.

ما يمكن توقعه من الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

وكان آخر ارتفاع لسعر الفائدة 0.5 في المائة، والرفع التالي في نفس المستوى، مع رفع التوجيه العام إلى 5 في المائة.

قبل القرار المقرر صدوره في 1 فبراير، قد تتقلب ميول السوق خلال يناير اعتمادًا على خطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الخطابات والمقابلات. من المقرر أن يلقي رئيس مجلس الإدارة جيروم باول خطابًا في ستوكهولم في 10 يناير قد يتضمن تعليقات غير رسمية لوسائل الإعلام، على سبيل المثال. قد يشهد الدولار الأمريكي الدعم بشرط أن يتماشى خطاب الاحتياطي الفيدرالي مع توقعات السوق برفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم.

بخلاف الفترة التي سبقت قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، فإن البيانات الأمريكية التي يجب مراقبتها في يناير تتضمن أرقام طلبات الرهن العقاري MBA للأسبوع المنتهي في 6 يناير. مما قد يضر بإيرادات القطاع المصرفي إذا استمر الاتجاه في الربع الأول.

يقترب سريعًا يوم 12 يناير من صدور تقرير معدل التضخم الأساسي الأمريكي لشهر ديسمبر. نظرًا لمستوى 5.9 في المائة مقارنة بـ 6 في المائة في نوفمبر، فإن التضخم الأساسي هو المعيار الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقييم استقرار الأسعار. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم العام إلى 6.9٪ مقارنة بالنتيجة السابقة البالغة 7.1٪ في نوفمبر. إذا لم يلب التضخم توقعات السوق وارتفع بدلاً من الانخفاض في ديسمبر، فقد يزيد ذلك من فرص سياسة أسعار فائدة أكثر تشددًا. قد يعني الانخفاض الحاد في التضخم أكثر من المتوقع أن البنك الفيدرالي سيحتفظ بموقف أكثر اعتدالًا على المدى القصير.

أخيرًا، من المقرر صدور تقرير ثقة المستهلك الأولي في ميشيغان لشهر يناير في 13 يناير. والمتوقع عند المستوى 60.5 مقارنة بـ 59.7 سابقًا، يغطي المؤشر الاقتصادي المهم ثقة المستهلك، والتي تمثل ما يقرب من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة. شريطة أن يرتفع المؤشر بما يتماشى مع التوقعات، يمكن أن يدعم هذا النقاط المضيئة الأخرى الواعدة مثل قطاع التوظيف. هناك احتمال أن يخيب المؤشر القياسي التوقعات، مما يقلل من توقعات النمو.

التقلب

هل سيكون شهر كانون الثاني (يناير) أكثر تقلباً أم أقل تقلباً مقارنة بشهر كانون الأول (ديسمبر) عندما يأتي توقع الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي؟ أنهت أسواق الأسهم العام الماضي في مزاج هبوطي ازداد سوءًا بسبب مخاوف الركود العالمي وعمليات البيع المكثفة في قطاعات رئيسية من التكنولوجيا إلى الطاقة. نظرًا لأن الرياح المعاكسة التضخمية قد بدأت في عام 2023 اعتبارًا من عام 2022، يجب على المستثمرين والمتداولين الاستعداد لإجراء تعديلات في بيئة أسعار الفائدة ومراقبة آثار عدم اليقين على المعنويات.

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