تداول أسهم بنك أمريكا بعد أرباح الربع الثالث

كانون الأول 10, 2022 03:56

بنك أوف أمريكا هو ثاني أكبر بنك أمريكي عند حسابه من خلال إجمالي الودائع. يمثل السهم حوالي 10 ٪ من محفظة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت على الرغم من أن المستثمر قد توتر في الأسهم المصرفية مؤخرًا.

جاء تقرير الأرباح الأخير للربع الثالث أفضل مما كان يتوقعه المحللون. ومع ذلك، مع التباطؤ المحتمل في ارتفاع أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي، هناك بعض الرياح المعاكسة التي يجب أخذها في الاعتبار.

تعرف على المزيد حول تقرير أرباح بنك أمريكا الأخير، وما يتوقعه المحللون وما هو أحدث نشاط لصندوق التحوط للسهم.

السهم: Bank of America الرمز في حسابات Invest.MT5: BAC تاريخ الفكرة: 6 ديسمبر 2022 المدة الزمنية: 6-1 أشهر مستوى الدخول: $39.00 المستوى المتسهدف: $52.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

إيجابيات وسلبيات تداول أسهم Bank of America

أظهر أحدث تقرير أرباح للربع الثالث من Bank of America:

الإيرادات: 25.61 مليار دولار مقابل 23.57 مليار دولار متوقعة

ربحية السهم: 0.81 سنتًا مقابل 0.77 دولارًا أمريكيًا للسهم

نمو القرض بنسبة 12٪ مقارنة بالعام الماضي

ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 24٪ في الربع الأول

ارتفعت عائدات تداول الدخل الثابت بنسبة 27٪ عن العام الماضي

انخفاض إيرادات تداول الأسهم بنسبة 4٪

انخفاض إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية 46٪

تلقت العديد من البنوك دفعة من الزيادات الحادة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. البنوك قادرة على جني المزيد من الأرباح من أخذ الودائع ومن ثم الإقراض في شكل قروض. استفاد Bank of America، حتى الآن، من هذا الوضع مع ارتفاع صافي الدخل خلال الربع.

ومع ذلك، مع انخفاض نشاط الاندماج والاستحواذ بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، انخفضت إيرادات قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 46٪. يعتبر Bank of America بنكًا متنوعًا جيدًا مع عائدات من الأنشطة التجارية والاستهلاكية.

في الواقع، استثمر البنك بكثافة في تحسين قسم الخدمات المصرفية للأفراد. ساعد الاستثمار في الخدمات الرقمية الجديدة والتكنولوجيا البنك على إضافة أكثر من 400 ألف عميل جديد إلى خدمة الحساب الجاري وأكثر من 1.3 مليون بطاقة ائتمان جديدة.

نظرًا لأن القطاع المصرفي سيتأثر بتباطؤ بنك الاحتياطي الفيدرالي في وتيرة رفع أسعار الفائدة، كما أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطابه، بأن المحللون يوجهون انتباههم الآن إلى البنوك التي لديها تدفق متنوع للإيرادات.

صندوق التحوط لـ Bank of America

في تقرير الإيداع الأخير 13F المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لـ 462 صندوق تحوط، يظهر أن صناديق التحوط زادت من ممتلكاتها في أسهم Bank of America بمقدار 14.6 مليون سهم في الربع الأخير.

كان الاتجاه العام ربع سنويًا أقل منذ عام 2020. ومع ذلك، زادت صناديق التحوط مراكزها في الربعين الماضيين.

المصدر: TipRanks ، 6 ديسمبر 2022

توقعات سهم Bank of America - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم Bank of America في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 9 تقييمات للشراء، و 4 تقييمات تعليق، و 0 تقييم للبيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم Bank of America هو 52 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 28 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم Bank of America هو 40.42 دولارًا.

المصدر: TipRanks ، 6 ديسمبر 2022

مثال على فكرة تداول سهم Bank of America

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Bank of America كما يلي:

قم بشراء الأسهم بسعر 39 دولارًا للسماح بتقلبات السوق الحالية.

استهدف أعلى سعر مستهدف للمحلل عند 52.00 دولارًا.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الفترة الزمنية = 1-6 أشهر

إذا اشتريت 10 أسهم في Bank of America:

إذا تم الوصول إلى الهدف = $130 ربح محتمل ($52 - $39* 10 سهم).

تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر إلى أن سهم أمازون كان يتحرك أعلى خلال الأشهر القليلة الماضية.

لذلك، من الضروري ممارسة الإدارة الجيدة للمخاطر، والتي تعد أحد أهم جوانب التداول الناجح. يجب أن تعرف دائمًا مقدار ما يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر الدقيقة التي تنطوي عليها.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم Bank of America سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ معاملة على كل جانب.

يوجد حد أدنى منخفض لرسوم المعاملات قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Bank of America في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Bank of America بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حساب Invest.MT5 للوصول إلى غرفة التداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Web. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.



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هل ترى سعر سهم Bank of America يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

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يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

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