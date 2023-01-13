تداول أسهم Apple مع إطلاق سماعة Reality Pro VR

كانون الثاني 14, 2023 02:15

في عام 2022، خسرت شركة أبل 846.34 مليار دولار من القيمة السوقية بسبب عمليات بيع سوق الأسهم العالمية وقضايا الإنتاج من مصنعها الرئيسي في الصين بسبب قيود Covid-19.

ومع ذلك، يتطلع المستثمرون الآن إلى هذا العام مع تحول الانتباه إلى الإطلاق المرتقب لسماعة الواقع المختلط "Reality Pro" من Apple.

تعّرف على المزيد حول منتج Apple القادم الجديد أدناه وكيفية تداول الأسهم.

السهم: Apple Inc. الرمز في حسابات Invest.MT5: AAPL تاريخ الفكرة: 10 يناير 2023 المدة الزمنية: 1- 6 أشهر مستوى الدخول: $134.00 المستوى المتسهدف: $175.00 حجم الصفقة في حساب Invest.MT5: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

المصدر: TradingView - الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

سماعة "Reality Pro" المتوقعة من Apple

في تقرير صادر عن Bloomberg، تستعد شركة Apple أخيرًا لإطلاق أول سماعة رأس للواقع الافتراضي بعد سبع سنوات من التطوير. من المقرر إطلاق السماعة قبل المؤتمر السنوي للمطورين العالميين في يونيو وستكون متاحة للشراء في الخريف.

تم تعيين سماعة الرأس الجديدة للعمل على نظام تشغيل جديد يسمى xrOS. بينما تسمح منتجات Apple بالفعل للشركات والمطورين الآخرين باستخدام أجهزة الواقع المختلط والافتراضي والمعزز مثل النظارات، تم تعيين Reality Pro للتنافس مع منتجات Meta من Mark Zuckerberg.

ومع ذلك، فإن أحد الاختلافات بين منتج الواقع الافتراضي لشركة Meta's Quest هو أن سماعة الرأس Reality Pro من Apple توفر بيئة واقع مختلط بدلاً من بيئة واقع افتراضي كاملة.

عادة ما يكون المستثمرون متحمسون للغاية بشأن منتجات Apple الجديدة حيث تمتلك الشركة واحدة من أكبر قواعد البيانات الجاهزة للمشترين. ومع ذلك، قد يشعر بعض المستثمرين بالقلق من أن الكثير من التركيز قد انصّب على Reality Pro بحيث سيتم إجراء تحديثات طفيفة فقط هذا العام على منتجات Apple الأخرى مثل أجهزة iPad والساعات وأجهزة MacBooks.

مَصدر قلق آخر يجب أخذه في الاعتبار هو تقرير من محلل Apple بخصوص مشكلات تطوير البرمجيات والمشكلات الميكانيكية. وقد أدى ذلك إلى تأخير شحن السماعة حتى أواخر عام 2023.

كما أنه من غير الواضح كيف سيؤثر العدد المتزايد من إصابات Covid في الصين على الإنتاج الصناعي لشركة Apple والذي كان أحد أسباب الانخفاض الكبير في سعر سهمها في نهاية العام الماضي.

توقعات سهم Apple - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم Apple في الأشهر الثلاثة الماضية، يوجد حاليًا 22 تقييمًا للشراء و 5 تقييمات تعليق و 0 تقييمات بيع على السهم. أعلى مستوى سعر لتوقع سهم Apple هو 210.00 دولارًا أمريكيًا وأدنى سعر مستهدف عند 125.00 دولارًا أمريكيًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات أسهم Apple هو 174.71 دولارًا.

المصدر: TipRanks ،10 يناير 2022

مثال على فكرة تداول سهم Apple

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم VISA كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر فوق 134.00 دولارًا للسماح بتقلبات السوق الحالية.

استهدف متوسط السعر المستهدف للمحلل عند 174.00 دولارًا.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الخط الزمني = 1-6 أشهر

إذا اشتريت 10 أسهم من شركة Apple: إذا تم الوصول إلى الهدف = 400.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملاً (174.00 دولارًا - 134.00 دولارًا أمريكيًا * 10 أسهم).



تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد تنخفض أكثر بكثير قبل أن ترتفع، لا سيما بالنظر إلى أن شركة Apple أنهت هبوطها بنحو 30٪ العام الماضي.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم Apple سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ معاملة على كل جانب.

يوجد حد أدنى منخفض لرسوم المعاملات قدره 1 دولار. لذا، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام.

كيفية شراء أسهم Apple في 4 خطوات

مع Admirals ، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Apple بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وبحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حسابًا مع Admirals للوصول إلى غرفة المتداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Web. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.



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هل ترى سعر سهم VISA يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

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يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

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