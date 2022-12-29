التداول للمبتدأين: أخبار التداول والاستثمار غير المرئية

كانون الأول 30, 2022 04:30

تعمل مجموعات المقالات التي يتم نشرها يوميًا في وسائل الإعلام المالية على تحسين شفافية السوق، ومع ذلك، يجب على القادمين الجدد أن يدركوا أن أخبار التداول والاستثمار غير المرئية يمكن أن يكون لها تأثير قوي على اتجاهات الأسعار.

إن القوة الشرائية الهائلة للبنوك المركزية وصناديق التحوط تعني أن تأثيرها على الأسواق كبير. يمتلك هذان المشاركان في السوق تريليونات من الدولارات الأمريكية للاستثمار لتعميق أو عكس اتجاهات السوق، مما يؤدي أحيانًا إلى إرباك ملايين المتداولين الآخرين بالنتائج.

حصة الأخبار من هذه الشركات ذات الثقل أقل أهمية من أخبار السوق الأخرى مثل الأرباح أو إعلانات الاقتصاد الكلي. تميل البنوك المركزية إلى إصدار بيانات معقدة حول أنشطتها السوقية، وما لم يكن صندوق التحوط كيانًا مدرجًا في البورصة، فإن الاستثمارات اليومية من هذا القطاع تكون أقل شفافية من عوامل السوق الأخرى.

ما يتلخص في هذا هو أن الأخبار تأتي بعد الأحداث ويمكن أن تفاجئ المتداولون.

وعلى الأخص في الظروف الاقتصادية الحالية للتباين في السياسات النقدية بين بنك اليابان (BoJ) والاحتياطي الفيدرالي، وصل الدولار الأمريكي إلى هذه المستويات المرتفعة مقابل الين الياباني حيث اضطر بنك اليابان إلى التدخل لدعم الين وتهدئة المعنويات.

لم يتم الإعلان مسبقًا عن هذه الأنواع من التدخلات في العملات، إنها تتعلق بالأحرى بالتعرف على تحركات السوق المتوقعة، والملاحظة أثناء الحدث، وتحليل إعلان ما بعد الحدث لفهم سبب قوة الين الياباني.

خلال ذروة لحظة التداول، قد يكون التحليل الهادئ بعيد المنال، مما يؤكد مدى أهمية إدارة المخاطر لكل متداول ومستثمر. يمكن لتدابير إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة أن تهيئ المتداولين لتحركات السوق غير المتوقعة الناتجة عن استثمارات الشركات ذات الثقل الثقيل.

تأثير صناديق التحوط على سندات الخزانة

في سوق هابطة أو صاعدة، تمتلك صناديق التحوط القدرة الشرائية لتضخيم أي اتجاه معين من خلال البيع على المكشوف أو الشراء الجماعي. يمكن أن يؤدي هذا إلى اضطراب كبير في الأسواق بل ويمكن أن يكون له تأثير على الاقتصاد الأوسع عندما يتعلق الأمر بالعملات والسندات. كان اقتصاد الاتحاد الأوروبي عرضة لموجات البيع على المكشوف للديون السيادية قبل أن يطبق قواعد أكثر صرامة، على سبيل المثال.

أكدت الأبحاث الحديثة التي أجراها مكتب البحوث المالية (OFR) أن استثمارات صناديق التحوط يمكن أن تضخم اتجاهات أسعار الأصول مثل سندات الخزانة.

"العلاقة بين العوائد والطلب على صناديق التحوط ذات دلالة إحصائية واقتصادية." ورقة عمل OFR "صناديق التحوط وتأثير سعر سوق الخزانة: دليل من التعرض المباشر".

إن حالة السوق الثانوية لأوراق الخزانة لها تأثير مضاعف على الأصول الأخرى مثل أزواج الدولار الأمريكي ومعنويات سوق الأسهم، مما يجعل أنشطة صناديق التحوط عاملاً رئيسياً يجب مراعاته.

مثال مشهور لتأثير صناديق التحوط

كان المثال الكلاسيكي لتأثير صناديق التحوط في أسواق العملات هو البيع القصير للجنيه الإسترليني في عام 1992 من قبل صندوق جورج سوروس Quantum Fund. أثناء عمليات البيع، انخفض الجنيه الإسترليني إلى ما دون سعر الربط مقابل المارك الألماني وزعزع استقرار النظام النقدي في ذلك الوقت. في الأساس، كانت هذه منافسة بين اثنين من الشركات ذات الثقل الكبير، البنك المركزي البريطاني في المملكة المتحدة وصندوق تحوط خاص. أصبحت البنوك المركزية أكثر حذراً من ربط العملات في أعقاب ذلك.

مثال مشهور لتدخل البنك المركزي

تتدخل البنوك المركزية في أسواق العملات عن طريق شراء أو بيع كميات كبيرة من عملاتها المحلية والعملات الأجنبية. وهناك أسباب كثيرة لذلك، تبدأ بهبوط مفاجئ في قيمة العملة المحلية بسبب مضاربات السوق أو المشاكل الاقتصادية. تقوم البنوك المركزية أيضًا بتكوين احتياطيات من العملات الأجنبية للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية.

وخير مثال على ذلك هو تدخلات البنك الوطني السويسري (SNB) في سوق الفوركس في عام 2010، عندما اشترى 17 مليار يورو في يوم واحد لإضعاف الفرنك السويسري مقابل العملة الأوروبية المشتركة. يمكن للعملة القوية أن تشل الصادرات وتضعف الاقتصاد الكلي، مما يعني أن قوة أو ضعف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى هو عامل أساسي للبنوك المركزية والحكومات.

التحضير لتدخلات البنك المركزي

كيف يمكن للمتداولين الاستعداد لتدخلات البنك المركزي؟ الجواب في جزأين:

ابق على اطلاع على تحركات العملات والتطورات الاقتصادية،

إدارة المخاطر مع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.

تعتبر الظروف الاقتصادية والعملات من المحركات القوية لنشاط البنك المركزي، لذا فإن مواكبة مواقفهم هي مفتاح التحضير. من الأفضل دعم توقع تحركات البنوك المركزية غير المتوقعة من خلال إدارة دقيقة للمخاطر، خاصة للقادمين الجدد.

التحضير لنشاط صندوق التحوط

يعد التحضير لنشاط صناديق التحوط الخاصة أمرًا صعبًا، حيث نادرًا ما تكون هناك إعلانات أو بيانات حول استثماراتهم. إدارة المخاطر القوية والمراقبة عندما تتعمق الاتجاهات بسبب عمليات البيع الكبيرة والمفاجئة يمكن أن تقطع شوطا ما في الاستعداد لهذه المواقف.

إن إدراك إمكانية وعدم القدرة على التنبؤ بنشاط صندوق التحوط والبنك المركزي هو الخطوة الأولى في إدارة المخاطر. من هناك، من المفيد دراسة الاستثمارات المؤسسية والتعلم من المتداولين ذوي الخبرة.

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لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.