أوبك + تُبقي إنتاج النفط ثابتًا قبيل أسبوع هادئ

كانون الأول 06, 2022 03:00

في هذا الوقت من الأسبوع الماضي كتبنا عن فترة حاسمة لأسعار النفط. قد نبدأ هذا الأسبوع في التعرف على تأثير الأحداث الأخيرة في السوق.

بالأمس، اجتمع أعضاء أوبك + على خلفية الإجراءات الجديدة الوشيكة من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع المصممة للحد من عائدات النفط الروسية. ومع ذلك، على الرغم من إثارة غضب الدول الغربية من خلال خفض الإنتاج في اجتماعهم الأخير في أكتوبر، هذه المرة، قررت أوبك + إبقاء الإنتاج ثابتًا.

وبالعودة إلى هذه الإجراءات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الاثنين 5 ديسمبر. بدأ الاتحاد الأوروبي حظرًا تامًا على جميع واردات الخام الروسي المحمول بحراً، في حين أن الحد الأقصى للسعر الذي فرضته مجموعة الدول الصناعية السبع والذي يبلغ 60 دولارًا على كل برميل من النفط الروسي قد دخل حيز التنفيذ أيضًا.

وكانت موسكو قد أشارت بالفعل إلى أنها لن تبيع نفطها بموجب الحد الأقصى، حيث صرح نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك يوم الأحد أن روسيا تفضل خفض الإنتاج على الالتزام ببيع نفطها بالسعر الذي يمليه الغرب.

على الأرجح، اختارت أوبك + نهج "الانتظار والترقب"، من أجل فهم تأثير هذه الإجراءات الجديدة على سوق النفط. علاوة على ذلك، مع استعداد الصين على ما يبدو للتراجع عن قيود كوفيد، فمن المرجح أن تتغير توقعات الطلب على النفط.

لذلك، يمكننا أن نتوقع أن يكون النفط نقطة نقاش كبيرة في الأيام المقبلة، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يعمل كل شيء في السوق. إذن، ماذا يحدث أيضًا هذا الأسبوع؟

المصدر: TradingView - الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

مخزونات النفط الخام الأمريكية

من المقرر أن يكون الأسبوع الأول الكامل من شهر ديسمبر هادئًا نسبيًا فيما يتعلق بالأحداث الاقتصادية الرئيسية. مع ذلك، واستمرارًا لموضوع النفط الخام، سيرغب تداول النفط في الانتباه إلى تحديث مخزونات النفط الخام الأمريكية يوم الأربعاء.

يقيس هذا المؤشر الأسبوعي التغيير في براميل النفط الخام التي تحتفظ بها الشركات الأمريكية، والتي يمكن أن تخبرنا عن الطلب على المنتجات النفطية في الولايات المتحدة.

إذا استنفدت مخزونات النفط أكثر من المتوقع، أو ارتفعت أقل من المتوقع، فهذا يشير إلى طلب قوي على المنتجات النفطية. ومع ذلك، إذا ارتفعت المخزونات، أو انخفضت أقل من المتوقع، فهذا يشير إلى ضعف الطلب. يمكن أن يكون لأي من النتيجتين تأثير غير مباشر على أسعار النفط.

في الأسبوع الماضي، تراجعت مخزونات النفط هذه بنحو 13 مليون برميل، أكثر بكثير مما كان متوقعًا، مما ساهم في ارتفاع أسعار النفط اليوم. هذا الأسبوع، من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط بنحو 2.8 مليون برميل.

خطابات رئيس البنك المركزي الأوروبي لاغارد

بعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي، دخل صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي فترة انقطاعهم في التحضير لاجتماعهم الأخير للسياسة لعام 2022، حيث من المتوقع أن يرفعوا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

يوم الخميس، ستتجه الأنظار عبر المحيط الأطلسي إلى أوروبا، حيث من المقرر أن تلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خطابين قبل فترة انقطاع التيار الكهربائي عن البنك المركزي الأوروبي.

من المقرر عقد اجتماع السياسة التالي للبنك المركزي الأوروبي في 15 ديسمبر، وبعد انخفاض التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، تتوقع الأسواق حاليًا زيادة بمقدار 50 نقطة أساس. مع ذلك، سوف يدقق المستثمرون في كلا الخطابين بحثًا عن أي تلميحات جديدة حول كيفية تصرف البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.

توقع أن تكون الأسهم الأوروبية وأزواج العملات التي تنطوي على اليورو متقلبة في الأوقات التي من المقرر أن تظهر فيها لاغارد.

مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة (PPI)

من خلال إعادة الانتباه عبر المحيط الأطلسي، سيصدر مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أحدث بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر نوفمبر.

على عكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، فإن مؤشر أسعار المنتجين، كما يوحي الاسم، يتتبع التضخم من وجهة نظر الشركات المنتجة بشكل جيد. يعتبر مؤشر أسعار المنتجين مؤشرًا على المسار المستقبلي لمؤشر أسعار المستهلك، نظرًا لحقيقة أن الزيادات في أسعار الإنتاج عادة ما يتم تمريرها إلى المستهلك حيثما أمكن ذلك.

وبالتالي، يمكن تفسير قراءات مؤشر أسعار المنتجين المنخفضة على أنها مقدمة لقراءات أقل لمؤشر أسعار المستهلك في الأشهر المقبلة. على العكس من ذلك، يمكن تفسير قراءات أعلى PPI بالطريقة المعاكسة.

من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة بنسبة 0.2٪ على أساس شهري للشهر الثالث على التوالي، بينما من المتوقع أن يتباطأ المؤشر على أساس سنوي إلى 7.2٪ مقارنة بـ 8٪ في الشهر السابق.

تذكر أن الإعلان عن البيانات الاقتصادية غالبًا ما يتسبب في زيادة تقلبات السوق في وقت قريب من الإصدار. لذلك، يجب على المتداولين والمستثمرين تتبع الأحداث الرئيسية وتوخي مزيد من الحذر عند التخطيط للتداول أو الاستثمار في هذه الأوقات.

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