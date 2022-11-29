التضخم، النفط الخام والوظائف غير الزراعية تحت المجهر

تشرين الثاني 29, 2022 22:54

في الأسبوع الماضي، يوم الأربعاء، نشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) محضر اجتماع نوفمبر. على الرغم من المؤتمر الصحفي المتشدد الذي عقده رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت رفع أسعار الفائدة في نوفمبر، إلا أن المحضر كان لهجة أكثر تشاؤمًا.

من الواضح أن "الغالبية العظمى" من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وافقت على أنه سيكون من المناسب قريبًا إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

في وقت سابق من هذا الشهر، تم الإبلاغ عن التضخم في الولايات المتحدة عند 7.7٪، بانخفاض عن 8.2٪ في الشهر السابق، مما أثار تكهنات بأن التضخم في الولايات المتحدة ربما يكون قد بلغ ذروته. وبالتالي، بعد أربع زيادات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، تتوقع الأسواق الآن على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار أقل من 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة التالي في ديسمبر.

كان رد الفعل في الأسواق على محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي متوقعًا. ارتفعت وول ستريت اليوم بينما تحرك الدولار الأمريكي في الاتجاه المعاكس، حيث توقع المستثمرون المزيد من ضبط النفس من بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل. ومع ذلك، مع إعادة فتح الأسواق بعد توقفها في عيد الشكر، انخفض مؤشر S&P 500 وناسداك المركب بشكل طفيف، لكن المؤشرات القياسية الثلاثة أغلقت الأسبوع محققة مكاسب.

في غضون ذلك، واصلت أسعار النفط مسارها الهبوطي الأخير. أنهى خام برنت يوم الجمعة بخسارة أسبوعية بنسبة 4.2٪، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.4٪ للأسبوع - مع انخفاض كلا الخامين القياسيين عند أدنى مستوياتهما منذ يناير 2022.

في حين أن هذه قد تكون أخبارًا جيدة للتضخم العالمي، الذي تفاقم بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، فإن الضعف الأخير يشير إلى حد كبير إلى تدهور التوقعات الاقتصادية وإشارة أخرى إلى أن الاقتصاد العالمي يبدو وكأنه ينزلق إلى الركود.

لكن يكفي الأسبوع الماضي. ماذا عن هذا الاسبوع؟ في الأقسام التالية، سنسلط الضوء على بعض الأحداث في التقويم المالي للأسبوع المقبل وما قد تعنيه للمتداولين والمستثمرين.

تضخم منطقة اليورو

على الرغم من أنه كان أبطأ في البداية من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا (BoE)، إلا أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) قد حقق تحطيمًا للأرقام القياسية مقابل زيادات في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

يوم الأربعاء، الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، ستصدر منطقة اليورو أحدث بيانات التضخم، وسنعرف ما إذا كانت إجراءات البنك المركزي الأوروبي قد أثمرت أي ثمار.

تم تسجيل التضخم في منطقة اليورو عند 10.6٪ في الاثني عشر شهرًا التي سبقت أكتوبر 2022، ارتفاعًا من 9.9٪ في الشهر السابق. ومن المتوقع أن ينخفض رقم نوفمبر إلى 10.4٪، إذا كان هذا صحيحًا، فقد يشير إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد بلغ ذروته.

من المقرر أن يصدر البنك المركزي الأوروبي قرار سعر الفائدة التالي في 15 ديسمبر، وفي الوقت الحالي، هناك إجماع في السوق على أنه، في حين أن أسعار الفائدة سترتفع مرة أخرى، فإن الزيادة ستتباطأ إلى 50 نقطة أساس.

إذا تم الإبلاغ عن معدل تضخم أعلى من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التكهنات بأن رفع سعر الفائدة في ديسمبر سيكون أعلى مما كان متوقعًا حاليًا. من المحتمل أن يكون لهذا تأثير سلبي على سوق الأسهم الأوروبية وتأثير إيجابي على اليورو.

مخزونات النفط الخام الأمريكية

كما هو مذكور أعلاه، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا، اتبعت أسعار النفط الخام مسارًا هبوطيًا منذ يونيو، على الرغم من إعلان أوبك + مؤخرًا عن تخفيضات الإنتاج.

يعود سبب هذا الضغط الهبوطي في الغالب إلى تدهور التوقعات الاقتصادية. عندما ينكمش الاقتصاد، ينخفض الطلب على النفط حتمًا، مما يؤثر على السعر. لذلك، وتوقعًا للركود، يحاول السوق التعامل مع هذا الانخفاض المحتمل في الطلب في أسعار النفط الخام.

علاوة على ذلك، على الرغم من التكهنات الأخيرة بأن الصين ستبدأ في تخفيف قيود Covid-19، أدت الزيادة الأخيرة في حالات Covid إلى رد الفعل المعاكس. تم تطبيق مجموعة من القيود الجديدة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة بكين. نظرًا لأن الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، فقد مارس هذا ضغوطًا هبوطية كبيرة على الأسعار، وسط مخاوف من انخفاض الطلب الصيني.

على هذه الخلفية إذن، في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، ستعلن إدارة معلومات الطاقة (EIA) عن مخزونات النفط الخام. يقيس هذا المؤشر الأسبوعي التغير في عدد براميل النفط الخام التي تحتفظ بها الشركات الأمريكية، مما قد يكون له تأثير كبير على الأسعار.

بعد انخفاضها بأكثر من 3.5 مليون الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط بمقدار 1.055 مليون يوم الأربعاء. إذا كان هذا الانخفاض أقل من المتوقع، فسوف يشير إلى ضعف الطلب على المنتجات النفطية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضغط الهبوطي على أسعار النفط قبل اجتماع أوبك المقبل في 4 ديسمبر.