أرباح ديزني والتضخم الأمريكي تحت المجهر

تشرين الثاني 08, 2022 03:39

في الأسبوع الماضي، قام كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا (BoE) برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. مع ذلك، في حين كانت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول متشددة بلا ريب، اتخذ حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي نبرة أكثر تشاؤمًا، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة قد لا ترتفع كما كان متوقعًا في البداية.

بالنظر إلى معدل التضخم في المملكة المتحدة الذي تم الإبلاغ عنه مؤخرًا عند 10.1٪ مقارنة بـ 8.2٪ في الولايات المتحدة، ربما كنت تتوقع أن تكون التعليقات في الاتجاه المعاكس.

ومع ذلك، فإن الاقتصادين يجدان نفسيهما في مواقف مختلفة للغاية. يوفر اقتصاد الولايات المتحدة القوي نسبيًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي نطاقًا أكبر لرفع أسعار الفائدة دون القلق بشأن انهيار الاقتصاد.

من ناحية أخرى، لا يتمتع بنك إنجلترا بمثل هذه الرفاهية. تظهر المملكة المتحدة على حافة الهاوية مما توقع بنك إنجلترا أنه قد يكون أطول ركود له منذ بدء السجلات. على الرغم من أن الجانب المشرق يكمن في أنه لن يكون بالعمق الذي كان متوقعًا في السابق. وبالتالي، من المفهوم أن بنك إنجلترا أكثر حذرًا بعض الشيء بشأن الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

لكن هذا الأسبوع الماضي، فماذا عن هذا؟

أرباح والت ديزني

بدأ موسم الأرباح الحالي على قدم وساق، حيث أصدر أكثر من نصف S&P 500 إعلاناتهم بالفعل. واحدة من الأسماء الكبيرة التي يجب الانتباه لها هذا الأسبوع هي شركة والت ديزني، التي تبلغ عن أرباحها المالية للعام كاملاً بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء.

بالنسبة لمساهمي ديزني، كان عام 2022 عامًا ينسى. مع قرع جرس الإغلاق يوم الجمعة ، انخفض سعر السهم بنسبة 36 ٪ منذ بداية العام.

بالطبع، يُعزى جزء كبير من هذا التراجع إلى قضايا أوسع نطاقا تؤثر على سوق الأسهم. ومع ذلك، كان هبوط ديزني أكثر عمقًا بكثير من الانخفاض الأوسع لمؤشر S&P 500 بنسبة 21٪، وعلاوة على ذلك، فإن الحقيقة هي أن دوامة هبوط ديزني بدأت قبل وقت طويل من 1 يناير.

ضرب Covid-19 ديزني بشدة. مع إجبار المنتزهات الترفيهية والتجارب الشخصية الأخرى على الإغلاق، خسرت ديزني تدفقًا كبيرًا من الإيرادات، ومن غير المستغرب، انخفض سعر السهم. ومع ذلك، بفضل النمو السريع للمشتركين في خدمة البث المباشر Disney + الناشئة، أصبح السهم مفضلًا للمستثمرين أثناء الإغلاق. ونتيجة لذلك، ارتفع سعر السهم ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 8 مارس 2021.

ومع ذلك، كما هو الحال مع العديد من الأسهم المزعومة "البقاء في المنزل"، يبدو أن نجاح سوق الأسهم في عصر الوباء لديزني كان مدفوعًا بشكل أكبر بالمضاربة السخية حول النتائج المستقبلية بدلاً من الاعتماد على أي بيانات في الوقت الفعلي. ربما تغيرت المعنويات بشكل حتمي وبدأت هذه الأسهم في البيع حيث أدرك المستثمرون أن الأرباح الحالية لا تبرر بالضرورة التقييمات المرتفعة.

منذ أعلى مستوى له على الإطلاق في 8 مارس 2021، انخفض سعر السهم بأكثر من 50٪، وهو الآن ليس بعيدًا عما كان عليه في بداية الوباء. هل هذا يخلق فرصة شراء للمستثمرين؟ ربما، لكن ليس من دون مخاطرة؛ المستقبل أبعد ما يكون عن اليقين في المملكة السحرية.

بينما كانت أرباح ديزني تتعافى، فإنها لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الوباء. كما أنهم لم يصلوا، على ما يبدو، إلى مستوى يشعر فيه عملاق الترفيه بالراحة في إعادة توزيع أرباحهم، والتي تم القضاء عليها استجابة للوباء.

من المتوقع أن تقفز كل من الإيرادات والأرباح في إعلان يوم الثلاثاء. ومع ذلك، من المرجح أن يولي المستثمرون اهتمامًا خاصًا للتوقعات المستقبلية للشركة.

كما هو الحال مع معظم الشركات، تواجه ديزني بعض الرياح المعاكسة الخطيرة في الوقت الحالي. يؤدي التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل الدخل التقديري، والذي من المرجح بشدة أن يلحق الضرر بالطلب على مجموعة سلع وخدمات ديزني الممتعة، ولكن غير الأساسية تمامًا. علاوة على ذلك، سيؤدي الانكماش الاقتصادي إلى تقلص عائدات الإعلانات لأقسام وسائل الإعلام في ديزني.