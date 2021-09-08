هل يستطيع سهم ديزني اختراق تشكيل الوتد مع إصدار "شانغ تشي"؟
هل يستطيع سهم ديزني اختراق تشكيل الوتد مع إصدار "شانغ تشي"؟
أيلول 08, 2021 16:10
تم تداول سهم ديزني في طور صاعد بعد أن سجل عرض "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" التابعة للشركة الفرعية Marvel أكثر من 90 مليون دولار في شباك التذاكر في نهاية الأسبوع الماضي.
كان من المتوقع أن يحقق العرض الاول لفيلم الحركة الخارقة 63 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع. بينما اعتقد المستثمرون أن إطلاق هذه الخطوة في دور السينما سيكون مقامرة، لكن يبدو أن الأمور جرت بطريقة مغايرة تماماً.
إنه دعم لقطاع الترفيه الذي كان قلق بشأن ارتفاع إصابات متغير دلتا. ومع ذلك، يعد هذا بمثابة دفعة كبيرة لشركة Disney حيث يمكنها الاستفادة من الأفلام التي تم إصدارها في السينما بالإضافة إلى خدمة البث المباشر Disney+ الخاصة بها.
يُظهر الرسم البياني الأسبوعي طويل الأجل لسعر سهم ديزني الموضح أعلاه تحركاً قوياً نحو الأعلى, جاء ذلك بعد المستويات المنخفضة التي تحرك فيها السعر والتي تسبب بها الوباء في عام 2020. ومع ذلك، منذ بداية عام 2021، ظل سعر السهم في نطاق تداول يُعرف باسم تشكيل الوتد.
تمثل سلسلة القمم المرتفعة والقيعان المنخفضة التي تم إبرازها من الخطوط السوداء الهابطة والصاعدة فترة من التردد. إذا تمكن السعر من اختراق الجزء العلوي من نمط الوتد، فسيكون ذلك علامة على سيطرة الثيران واعتقادهم في أن سعر السهم يجب أن يكون أعلى من السعر الحالي.
في حين أن أنماط الوتد التي حدثت في الاتجاه الصاعد تعتبر صعودية، فهناك أيضاً احتمال أن يخترق السعر تشكيل الوتد، لذا فإن إدارة المخاطر - وكما هو الحال دائماً - هي المفتاح والحل.
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Jitanchandra Solankiكاتب مالي، Admirals، لندن
Jitanchandra هو كاتب في الأسواق المالية يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في تداول العملات والمؤشرات والأسهم الأمريكية. وهو فني سوق معتمد بدرجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف.