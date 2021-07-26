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الارتباط بين اسعار الذهب وحالات الاصابة بفيروس كورونا

تموز 26, 2021 16:32

علاقة الذهب و كوفيد 19

الذهب هو أحد أصول الملاذ الآمن الرئيسية في العالم. يميل سعره إلى الارتفاع في أوقات الأزمات والتقلبات الشديدة، كما شوهد في أزمة فيروس كورونا.

في الأشهر الأخيرة، كان هناك ارتباط مذهل بين عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وتطور سعر الذهب، كما يتضح من الرسوم البيانية التالية.

حالات الاصابة بفيروس كورونا اليومية

المصدر: حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية، مركز أنظمة العلوم والهندسة بجامعة جون هوبكنز. نطاق البيانات: من 9 مارس 2021 إلى 23 يوليو 2021، تم الاعداد في 26 يوليو 2021 الساعة 10:00 مساءً.

الرسم البياني اليومي لمعدن الذهب

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،GOLD، الرسم البياني اليومي - نطاق البيانات: من 10 مارس 2021 إلى 23 يوليو 2021، تم إجراؤه في 23 يونيو 2021 الساعة 10:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

يقيس الرسم البياني أعلاه تطور سعر الذهب على أساس يومي.

يمكنك أن ترى فيه ارتفاعاً صعودياً قوياً في اسعار الذهب منذ بداية أبريل 2021 حتى نهاية مايو.

أدى هذا الارتفاع إلى رفع السعر من 1675 دولار للأونصة إلى 1915 دولار للأونصة، وهو ما يمثل تقدماً يزيد عن 14٪ في أقل من شهرين.

على الرغم من أنه منذ منتصف مايو، حذر مؤشر القوة النسبية من أن الأصل المالي كان يدخل منطقة ذروة الشراء، والتي توقعت انخفاضاً محتملاً.

انتهز المتداولون الفرصة لجمع الأرباح مما تسبب في انخفاض حاد في السعر وإعادة توازن السعر عند الدعم المتكون جوار مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8.

بعد المرحلة الأولى من الاستقرار، يتم توحيد الأصل بين مستويات 38.2 و 50 من تصحيح فيبوناتشي.

يبدو أن جائحة الفيروس التاجي قد استقرت أخيراً وبدأت الانخفاض في عدد الحالات اليومية. هل سيحدث نفس الشيء مع سعر الذهب؟

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Javier Oliván
Javier Oliván
محلل مالي وكاتب محتوى، Admiral Markets إسبانيا

خافيير هو خبير اقتصادي متخصص في الاقتصاد الدولي، حاصل على درجة الماجستير في التجارة الدولية و لديه شغف بالأسواق المالية، حيث يستثمر منذ أكثر من 15 عامًا.

مترجم بواسطة: Mohamed Kandi