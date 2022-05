Kompleksne makroekonomske razmere prevladujejo pred govorom predsednika centralne banke Federal Reserve Jeromea Powella in odločitvijo o obrestnih merah Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). Novozelandska centralna banka naj bi z odločitvijo v sredo zvišala svojo ključno obrestno mero z 1,5 odstotka na 2 odstotka. Trenutna stopnja inflacije na Novi Zelandiji je blizu 7 odstotkov.

Svetovna banka je aprila znižala svojo napoved rasti za vzhodnoazijsko in pacifiško regijo za leto 2022 s 5,4 odstotka na 5 odstotkov. Zaskrbljenost glede globalne rasti še naprej obremenjuje razpoloženje trga, saj so kitajski oblikovalci fiskalne politike sprostili še 140 milijard juanov davčnih olajšav v okviru gospodarske spodbude, da bi preprečili izgube zaradi zadnjih zapor zaradi COVID-19. Airbnb je dejal, da bo zaprl svoje najemnine na Kitajskem, saj turizem zaradi zapora zamaha. Kot odziv na težave Kitajske zaradi COVID-19 so borze v Aziji teden odprle v medvedjem razpoloženju.

Globalna rast je izpodbijana

Medtem se je v drugem opozorilu glede obetov svetovne rasti več podjetij z veliko kapitalizacijo umaknilo iz Rusije. McDonalds in Starbucks bosta zaradi nenehnega konflikta v Ukrajini zapustila šesto največje gospodarstvo na svetu.

Referenčni indeks S&P Global Composite PMI za evroobmočje naj bi bil objavljen danes in naj bi padel s 55,8 na 55,3. Karkoli nepričakovano lahko premakne EURUSD in druge valute EUR.

Oblikovalci denarne politike so v drugem četrtletju postajali vse bolj nestrpni, saj inflacijski pritiski vlečejo maloprodajo in pritiskajo na potrošniško porabo. Trgovci so ocenili še eno zvišanje obrestnih mer v največjem svetovnem gospodarstvu in današnji govor Jeromea Powella bi moral osvetliti obseg zaostrovanja monetarne politike, ki prihaja junija.

Optimistično stališče je, da bo do septembra inflacija v ZDA po še dveh dvigih obrestnih mer med 0,5 in 0,75 odstotka pod nadzorom. Slabša tveganja tega scenarija vključujejo učinke kitajskih zapor na dobavne verige na trgih ZDA in nenehni konflikt v Ukrajini, ki ohranja visoke promptne cene surove nafte in povečuje inflacijske pritiske.

To gradivo ne vsebuje in ga ne smemo razlagati kot naložbeno svetovanje, naložbena priporočila, ponudbo ali poziv za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da taka analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se okoliščine lahko sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, poiščite nasvet neodvisnih finančnih svetovalcev, da se prepričate, da razumete tveganja.