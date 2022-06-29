Выступления глав трех центральных банков на фоне повышенной экономической неопределенности

Июнь 29, 2022 13:39

Как выступления глав трех центральных банков, которые пройдут в один день, отразятся на настроениях участников рынка на фоне повышенной экономической неопределенности?

Мы узнаем об этом позже, поскольку сегодня днем выступят председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, глава Банка Англии Эндрю Бейли и председатель ЕЦБ Кристин Лагард. Их выступления могут развеять опасения участников, если они убедятся в том, что у центральных банков есть план по борьбе с инфляцией, или спровоцировать рост медвежьих настроений из-за опасений начала рецессии, либо сделать и то, и другое одновременно, в зависимости от ситуации.

Политика центральных банков во втором квартале

ЕЦБ «полон решимости подавить» инфляцию «устойчивым» образом.

Федеральная резервная система «сосредоточена» на сдерживании инфляции.

Банк Англии: мы «должны принять необходимые меры», чтобы вернуть инфляцию к нормальным уровням.

Как и ожидалось, вчерашняя речь Кристин Лагард подтвердила, что ЕЦБ будет действовать «решительно и последовательно», чтобы сдержать инфляцию. Это укрепило предположения о повышении ключевой процентной ставки на следующем заседании 21 июля. ЕЦБ присоединился к агрессивной политике центральных банков Великобритании и США, что, вероятно, повлияет на курс EURUSD и EURGBP в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

До сих пор в этом году мы видели, что евро остается более слабым по отношению к доллару США. Это отражает расхождение между денежно-кредитной политикой в США и Еврозоне. Все может измениться в третьем квартале, в зависимости от степени повышения процентной ставки ЕЦБ и действий со стороны Федеральной резервной системы.

Что касается других торговых новостей, то вскоре будут опубликованы результаты по ВВП США за первый квартал, которые, по прогнозам, составят 1,5% в годовом исчислении. Сегодня также станут известны предварительные показатели гармонизированного индекса потребительских цен Германии, которые, как ожидается, вырастут с 8,7% до 8,8%. Поскольку сейчас инфляция является важным показателем, любые неожиданности в цифрах индекса потребительских цен Германии могут вызвать колебания кросс-курсов с евро.

Наконец, завтра рано утром Китай опубликует важные данные. Ожидается, что индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе за июнь останется без изменений на уровне 49,6. По прогнозам аналитиков, индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе за июнь вырастет с 47,8 (в мае) до 52,5. Ожидания роста экономики Китая оказывают ключевое влияние на цены на сырую нефть, и любые неожиданности могут вызвать резкие колебания цен на энергетических рынках.

Бесплатные вебинары по трейдингу Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.