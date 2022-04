Волатильность сырой нефти и фондовых рынков выросла на фоне укрепления доллара США

Апрель 27, 2022 12:29

Волатильность сырой нефти и фондовых рынков выросла, поскольку в ходе торгов вне рабочих часов биржи доллар США продолжил рост.

Укрепление доллара США привело к снижению цен на золото. Поскольку золото номинировано в долларах США, этот драгоценный металл является относительно дорогим, поэтому инвесторы на данный момент отдают предпочтение доллару США в качестве актива-убежища.

Укреплению доллара США поспособствовали результаты индекса заказов на товары длительного пользования в США за март. Общий показатель оказался немного ниже, чем ожидалось: рост составил 0,8% по сравнению с ожидаемым 1%. Такая разница оказалась недостаточной для того, чтобы доллар США потерял поддержку инвесторов, поскольку те с осторожным оптимизмом восприняли 1,1%-й рост заказов на базовые товары длительного пользования.

Цена на сырую нефть устремилась вверх на фоне опасений по поводу ее поставок, связанных с конфликтом в Украине. Отчет Управления энергетической информации США (EIA) выйдет сегодня позже и, возможно, окажет влияние на цены на сырую нефть. Еженедельный отчет о состоянии нефти содержит самые свежие данные об уровнях добычи, импорта и запасов сырой нефти в США, что придает ему ключевое значение на нефтяных рынках.

Главные торговые новости на сегодня также включают выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард и управляющего Банка Канады Маклема. ЕЦБ столкнулся со сложной инфляционной обстановкой и сомнениями в эффективности восстановления экономики после спада, вызванного пандемией COVID-19, поскольку этому препятствует конфликт в Украине. Аналитики считают, что ужесточение денежно-кредитной политики начнется в третьем квартале, однако, учитывая сильное давление доллара США на евро, ЕЦБ, возможно, придется предпринимать меры раньше, чем это планировалось.

Помимо этого, если мы получим подтверждение того, что органы, определяющие денежно-кредитную политику Канады, намерены повысить ключевую процентную ставку на 0,5% во время встречи в июне, вероятно, канадский доллар начнет резкие колебания. Уровень инфляции в Канаде вырос до 6,7% в марте, что является самым высоким показателем за последние тридцать лет.

Что касается новостей об инвестициях в акции, Facebook опубликует свой отчет о доходах за первый квартал сегодня позже, наряду с такими крупными компаниями, как T-Mobile US Inc и Amgen Inc. На фондовых рынках наблюдается повышенная волатильность, поскольку инвесторы остаются чувствительными к прогнозам на второй квартал во время сезона отчетов.

