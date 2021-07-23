Важные макроэкономические данные и результаты деятельности компаний

Июль 23, 2021 16:16

Во время торговой сессии в четверг многие компании представили свои результаты за второй квартал. Среди компаний особо выделились Intel, Twitter и AT&T.

Всего несколько дней назад мы сказали, что, по слухам и статьям в СМИ, Intel может приобрести GlobalFoundries и что квартальные результаты могут придать импульс этой акции. Вчера Intel объявила о положительных результатах: прибыль на акцию достигла 1,22 доллара США, а выручка – 18,53 млрд долларов по сравнению с ожидаемыми 1,07 доллара на акцию и выручке в 17,8 млрд долларов.

Twitter также опубликовал положительные результаты: прибыль на акцию составила 0,20 доллара, выручка – 1,19 млрд долларов по сравнению с ожидаемыми 0,072 доллара на акцию и выручкой 1,06 млрд долларов. Эти результаты были очень хорошо восприняты рынком, поскольку во время предварительных торгов цена выросла более чем на 5%.

В свою очередь, телекоммуникационный гигант AT&T также представил положительные результаты, которые привлекут внимание инвесторов после подписания соглашения с Discovery о слиянии с WarnerMedia. Из этих результатов мы видим, что благодаря HBO Max и его стриминговым сервисам, в дополнение к 2,8 млн подписчиков WarnerMedia, компания получила 798 000 новых телефонных абонентов, что намного превышает ожидания рынка.

В частности, прибыль на акцию AT&T составила 0,89 доллара, а выручка – 44,05 млдр долларов по сравнению с ожидаемыми 0,79 доллара на акцию и выручкой в 42,66 млрд долларов.

С другой стороны, в начале сегодняшней торговой сессии мы узнали предварительные данные PMI в секторе услуг и секторе производства Франции, Германии, Великобритании и еврозоны в целом. В то время как данные Германии и Еврозоны превзошли ожидания рынка, Великобритания и Франция – нет.

Источник: Календарь Форекс от Admirals

Как трактовать эти данные?

Мы должны помнить, что PMI в производственном секторе – это индикатор, предназначенный для предоставления информации об экономической активности производственного сектора. Показатель выше 50 указывает на расширение и рост этой отрасли.

Индекс деловой активности PMI в сфере услуг измеряет экономическую активность на основании покупок, совершаемых в этом секторе. Как и в случае с PMI в производственном секторе, значение выше 50 считается положительным и указывает на хорошие перспективы, а значение ниже 50 считается отрицательным.

Положительные результаты по Германии могут стать причиной резкого роста DAX30. Если посмотреть на дневной график ниже, можно увидеть, что после отскока в области важного уровня поддержки, совпадающего с нижней границей бокового канала и линией восходящего тренда (красный круг), цена сформировала новый бычий импульс, который помог ей взлететь вверх и пересечь 18-дневную и 40-дневную скользящие средние.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Dax30, Daily – Диапазон данных: c 23 марта 2020 г. по 23 июля 2021 г. по состоянию на 23 июля 2021 г. в 10:50 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 3,6%

2019: 25,48%

2018: -18,26%

2017: 12,51%

2016: 6,87%

На графике H4 мы видим, что область 18-дневной скользящей средней (белая) на дневном графике соответствует ее 200-дневной скользящей средней на таймфрейме H4 (красный), а также что цена сильно превысила этот важный уровень сопротивления после отскока от уровня поддержки,.

Если мы посмотрим на индикатор стохастик на этом таймфрейме, мы увидим, что он в настоящее время указывает на перекупленность, поэтому не исключено, что цена может восстановиться до текущей поддержки на уровне 200-дневной скользящей средней на H4 ( которая соответствует 18-дневной скользящей средней на дневном графике).

Важно изучить поведение цены на этом уровне, поскольку, если ей удастся его удержать, вероятно, ей удастся сформировать бычий импульс и двинуться к верхней границе бокового канала (зеленая полоса).

До тех пор, пока цена будет сохранять основной уровень поддержки на дневном графике (красный круг), настроения будут оставаться бычьими. Потеря этого уровня, скорее всего, приведет к дальнейшей коррекции.





Источник: Admirals MetaTrader 5, Dax30, H4 – Диапазон данных: c 6 мая 2021 г. по 23 июля 2021 г. по состоянию на 23 июля 2021 г. в 10:55 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Со счетом Trade.MT5 от Admirals вы можете торговать контрактами на разницу цен (CFD) на акции DAX30, Twitter, Intel, AT&T и 3000+ других акций! Контракты на разницу цен позволяют трейдерам пытаться получить прибыль как от роста, так и от падения цен, а также получить выгоду от использования кредитного плеча. Чтобы открыть счет и начать торговать, нажмите на баннер ниже!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих в рамках торговой марки Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: