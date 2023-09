Торговля бразильским реалом: что нужно знать

Хотя Бразилия славится на весь мир совим футболом, самбой и т. д., немногие знают, что это также один из ведущих развивающихся рынков в мире. Бразильский реал (BRL), официальная валюта страны, принадлежит одной из крупнейших экономик Латинской Америки (LATAM).

В нашей статье, вы ознакомитесь с интересной информацией, касающейся торговли бразильским реалом, бразильской экономики и прогнозов аналитиков.

Обзор экономики Бразилии

Бразилия является одним из важнейших развивающихся рынков и членом БРИКС. Бразильская экономика – третья по величине на американском континенте и крупнейшая в южном полушарии. Международный валютный фонд (МВФ) присвоил Бразилии десятое место по размеру валового внутреннего продукта (ВВП) в мире.

Согласно последнему докладу МВФ «Перспективы мировой экономики», опубликованному в июле 2023 года, бразильская экономика может вырасти на 2,1% в 2023 году, что является значительным улучшением по сравнению с апрельским прогнозом, в котором говорилось о темпах роста на 1,2% в этом году. Прогноз на следующий год также был переоценен аналитиками МВФ: теперь они ожидают рост на 1,2%, тогда как в апреле они прогнозировали сокращение экономики на 0,3%.

МВФ выразил свою поддержку экономических реформ в стране в отчете, опубликованном в мае: «Укрепление налогово-бюджетной базы Бразилии, расширение налоговой базы и решение проблемы расходов поддержат устойчивость и доверие. Сотрудники МВФ рекомендуют предпринять более амбициозные шаги, которые продолжатся и после 2026 года, чтобы постепенно снижать уровень долга, одновременно защищая социальные и инвестиционные расходы».

В сообщениях СМИ со ссылкой на отчет центрального банка Бразилии (Banco Central do Brasil-BCB) (доступен на португальском языке) говорится, что банк ожидает роста ВВП на 2,2% в 2023 году, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущим прогнозом.

Бразильский реал и цифровой реал!

Говоря о центральном банке Бразилии, стоит упомянуть, что он был создан в декабре 1964 года. Согласно веб-сайту банка, «среди основных задач Banco Central do Brasil (BCB) является проведение денежно-кредитной, валютной и кредитной политики, а также политики финансовых отношений за рубежом; регулирование и надзор за Национальной финансовой системой (SFN), а также управление и функционирование Бразильской платежной системы (SPB) и денежной массы».

Бразильский реал заменил реал крузейро почти 30 лет назад и является 19-й самой торгуемой валютой в мире согласно обзору Triennial Central Bank Survey, опубликованному Банком международных расчетов. на протяжении истории стоимость бразильской валюты заметно колебалась, иногда снижаясь, а иногда укрепляясь в зависимости от изменений экономической политики правительства.

Также следует отметить, что Бразилия, похоже, является пионером в области цифровых валют, поскольку она собирается выпустить первую цифровую валюту центрального банка (CDBC) в 2023 году. МВФ похвалил местный центральный банк, заявив: «Бразильский центральный банк находится на передовой финансовых инноваций. Цель CBDC — предоставить частному сектору безопасную платформу для создания инновационных решений с использованием новых технологий».

Торговля бразильским реалом и ее динамика

Как видно на месячном торговом графике ниже, в 2018 и 2019 годах бразильский реал торговался внутри диапазона 3,6–4,4 по отношению к доллару США.

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDBRL, Monthly – Диапазон данных: 1 сентября 2017 г. – 22 сентября 2023 г. по состоянию на 22 сентября 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Однако в следующие 12 месяцев бразильская валюта обесценивалась по отношению к своей американской валюте, и в октябре 2020 года обменный курс достиг 5,7 BRL.



Источник: Admirals MetaTrader 5 , USDBRL, Daily – Диапазон данных: 7 июня 2023 г. – 22 сентября 2023 г. по состоянию на 22 сентября 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

В 2021 году курс торговался выше уровня 5,0, тогда как в середине 2022 года бразильский реал немного укрепился, торгуясь на уровне 4,6 бразильского реала по отношению к доллару США. Как вы можете видеть на дневном графике выше, денежно-кредитная политика центрального банка способствовала укреплению бразильского реала с начала 2023 года.

Что аналитики прогнозируют в отношении бразильского реала?

20 сентября Центральный банк Бразилии снизил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов и указал на то, что подобные снижения могут происходить и дальше.

Банк начал цикл смягчения политики с принятия решения в августе и продолжил снижение ставок в этом месяце, поскольку комитет по установлению ставок под названием Copom проголосовал за снижение базовой ставки Selic до 12,75%. В заявлении Copom также отмечается: «Экономическая активность продемонстрировала более высокую устойчивость, чем прогнозировалось ранее, но комитет все равно ожидает замедления экономики в следующих кварталах. Как и ожидалось, общая потребительская инфляция за последние двенадцать месяцев увеличилась. Различные показатели базовой инфляции в последнее время снизились, но остаются выше целевого показателя».

В своем отчете экономисты Commerzbank написали, что сила бразильского реала на данный момент оправдана. «Уровень инфляции в Бразилии вырос, как и ожидалось, в августе, но месячная инфляция оказалась немного ниже ожиданий. В свете такого развития событий даже самые скептически настроенные должны простить Banco Central do Brasil (BCB) за то, что он начал цикл снижения ставок в прошлом месяце с удивительно резкого снижения на 50 б.п. Кроме того, учитывая, что инфляция, как ожидается, в настоящее время останется ниже 5%, ожидаемые дальнейшие снижения ставки на 50 б.п. на каждом из трех оставшихся заседаний в этом году до уровня 11,75% к концу года, по нашему мнению, совсем не агрессивно. Поэтому мы по-прежнему считаем, что сила бразильского реала на данный момент оправдана», — отметили они.

Банк Америки повысил прогноз по экономическому росту Бразилии, сославшись на снижение процентных ставок, устойчивый рынок труда и улучшение инвестиционного климата. Банк пересмотрел свой прогноз по темпам роста ВВП в 2023 году с 2,3% до 3%, заявив, что рост социальных выплат помог потребителям справиться с ростом стоимости кредитов. Что касается 2024 года, бразильская экономика может вырасти на 2,2%, что выше предыдущего прогноза в 1,8%.

Торговля бразильским реалом и снижение рисков

Бразильская экономика, судя по своим характеристикам, обладает серьезным потенциалом и является одной из наиболее значительных в группе стран с развивающимся рынком. Таким образом, бразильский реал также может вырасти благодаря устойчивости местной экономики. Начинающим трейдерам, которые хотели бы торговать бразильским реалом по отношению к основным валютам, таким как доллар США или британский фунт, следует быть осторожными, поскольку торговля валютными парами сопряжена с потенциальными рисками. Неправильные или недостаточно просчитанные ходы могут привести к убыткам.

Как избежать этого начинающему трейдеру? Есть два пути. Во-первых, вы можете изучить и воспользоваться учебными материалами, предоставляемыми брокерами и подготовленными опытными трейдерами. Электронные книги, руководства, блоги, вебинары и видео, безусловно, являются хорошим началом для трейдеров, которые хотят прокачать свои методы торговли.

Еще один способ снизить риски при торговле бразильским реалом — применять управление рисками. Управление рисками не означает, что вам следует избегать торговли определенными финансовыми инструментами, но включает в себя специальные торговые инструменты, которые помогут минимизировать риски, когда рынки начнут двигаться против вас. Стоп-лосс — популярный инструмент управления рисками, однако есть и другие. Узнайте, как их использовать, чтобы улучшить свой торговый опыт.

