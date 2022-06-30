Торговые новости для начинающих: Какие существуют стили торговли и инвестирования?

Июнь 30, 2022 19:31

В этой статье мы расскажем о следующих стилях торговли и инвестирования:

Внутридневная торговля

Скальпинг

Свинг-трейдинг

Позиционная торговля

Торговля на новостях

Трейдеры и инвесторы подходят к достижению своих финансовых целей по-своему, но в целом существует пять различных стилей. Следующие стили применяются на Форекс, рынках акций, ETF и индексов.

Внутридневная торговля

Внутридневная торговля также известна как дейтрейдинг.

В будние дни торговля ведется во время работы рынков Азии, Европы и США. Это значит, что вы можете торговать в любое время суток. Дейтрейдеры, как правило, ограничивают свою торговлю 24-часовым периодом, открывая и закрывая сделки в течение одного дня.

Сделки могут оставаться открытыми на протяжении нескольких часов. Часто трейдеры прибегают к использованию технического анализа на четырехчасовых или часовых таймфрейма. Особенностью внутридневной торговли являются частое совершение сделок. При внутридневной торговле сделки обычно закрываются к концу 24-часового периода в рамках часового пояса трейдера. Идея этого стиля заключается в том, чтобы предотвратить любые потери, которые могут возникнуть ночью из-за неожиданного роста волатильности.

Цель внутридневной торговли — получить прибыль от краткосрочных движений цены на рынках, поэтому этот стиль торговли требует от вас много времени и пристального внимания. Здесь важно применять такой метод управления риском, как стоп-лосс.

Скальпинг

Скальпинг похож на внутридневную торговлю, с той разницей, что скальперы входят и выходят из сделок намного быстрее, иногда за минуты или секунды. Цель скальпинга — открыть позицию и выйти из нее, воспользовавшись самыми краткосрочными возможностями. Сначала лучше потренироваться на демо-счете, используя виртуальные средства, прежде чем начать торговать реальным капиталом.

Как и внутридневная торговля, скальпинг требует много времени и внимания, а также анализа, управления рисками и опыта.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдеры обычно открывают сделку на несколько дней, прежде чем закрыть ее. Цель здесь состоит в том, чтобы воспользоваться возможностями более широких движений рынка, таких как явный нисходящий или восходящий тренд. В случае нисходящего тренда свинг-трейдер может открыть короткую позицию и выйти, когда тренд закончится. В восходящем тренде идея заключалась бы в том, чтобы открыть позицию по самой низкой доступной цене и закрыть позицию по самой высокой цене в рамках тренда.

В этом случае совершается меньшее число сделок, а значит, свинг-трейдинг требует меньше времени, но, как и любой стиль торговли, требует внимания, анализа и управления рисками для достижения результатов в долгосрочной перспективе.

Позиционная торговля

Позиционные трейдеры, как правило, занимают долгосрочные позиции на месяцы или годы и игнорируют краткосрочные «взлеты и падения» на рынках.

Данный стиль также подразумевает открытие стратегических позиций во время циклических движений рынка или совершение стратегических сделок во время IPO. Под циклическими движениями рынка мы имеем в виду секторы, которые движутся вверх или вниз вместе с экономикой, например, сектор строительства или недвижимости.

Позиционные трейдеры могут входить в рынок сразу после его открытия (в каждом регионе), чтобы воспользоваться краткосрочными возможностями институциональной торговли хедж-фондов и центральных банков. Поток ресурсов во время институциональной торговли может вызывать сильные движения рынков на краткосрочной основе. Центральные банки, в частности, заинтересованы в торговле золотом и валютными инструментами, поскольку они используются в качестве резервов для финансовой системы.

Торговля на новостях

Еще одним важным стилем торговли является торговля на новостях. Каждый раз, когда страна объявляет об обновлении экономических показателей, трейдеры Форекс рассматривают это как возможность занять ту или иную позицию в зависимости от результатов. Торговые новости публикуются каждый будний день, поэтому торговля на новостях может совпадать с другими стилями торговли, такими как внутридневная торговля и свинг трейдинг. Торговые новости могут оказывать краткосрочное влияние на рынок во время их выхода, но с течением времени они отражают долгосрочный тренд в экономике.

Время трейдинга зависит от частоты выхода торговых новостей, но, как и во всех других стилях, управление рисками и тщательный анализ являются основой успешной торговли.

Наконец, есть еще несколько факторов, которые следует учитывать. Тщательно определяйте свои цели, старайтесь, чтобы они были реалистичными. Определите приемлемый для вас уровень риска, инвестируйте или торгуйте только той суммой средств, которые вы можете позволить себе потерять. Отслеживайте свои результаты с помощью торгового дневника, который поможет вам проанализировать ваши успешные сделки и сравнить их с убыточными, а также ваш коэффициент риск/вознаграждение.

Хотите узнать больше о фундаментальном анализе? Присоединяйтесь к нашим бесплатным вебинарам!

Бесплатные вебинары по трейдингу Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.