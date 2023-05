Розничные продажи в США и ИПЦ в Канаде в центре внимания

Май 16, 2023 14:08

Розничные продажи в США за апрель и отчеты по инфляции в Канаде окажутся сегодня в центре внимания, поскольку рыночные аналитики внимательно следят за финансовыми данными, поступающими из Китая. Национальное бюро статистики Китая сообщило, что розничные продажи в апреле выросли на 18,4% в годовом исчислении, что почти на 3% ниже, чем ожидалось. Отчет показал, что промышленное производство выросло на 5,6% в годовом исчислении, не оправдав ожиданий аналитиков.

Национальная статистическая служба Великобритании объявила, что уровень безработицы за квартал с января по март вырос и составил 3,9%. Согласно отчету службы, рост был обусловлен количеством человек, остававшихся безработными более года

Розничные продажи в США в апреле

Отчет о розничных продажах в США за апрель будет опубликован Бюро переписи населения США сегодня. Эксперты рынка прогнозируют рост на 0,7% в месячном исчислении. Некоторые аналитики предполагают, что положительный показатель розничных продаж в сочетании с сильным рынком труда может означать, что экономика США сможет избежать рецессии.

The Financial Times сообщили, что перспективы розничных продаж неоднозначны, поскольку сохраняющаяся сила на рынке труда и высокая заработная плата, вероятно, поддержат потребительские расходы.

Канада: отчеты по ИПЦ за апрель

On Wednesday, investors will be waiting for the Canadian CPI inflation data reports released by the Bank of Canada () and . Both reports are taken into consideration by the BoC when planning its monetary policy and could affect the Canadian dollar’s value against other currencies.

В среду инвесторы будут ждать отчетов по ИПЦ в Канаде, публикуемых Банком Канады и Статистической службой Канады. Оба отчета учитываются Банком Канады при планировании денежно-кредитной политики и могут повлиять на стоимость канадского доллара по отношению к другим валютам.

Аналитики рынка предполагают, что отчет Банка Канады по ИПЦ, скорее всего, покажет общую инфляцию на уровне 3,9% в годовом исчислении, в то время как данные Статистического управления Канады, как ожидается, покажут, что инфляция ИПЦ снизится до 3,7% в годовом исчислении. Цель Банка Канады состоит в том, чтобы снизить инфляцию до 2%, что, по мнению его аналитиков, ожидается к концу 2024 года. На своем последнем заседании Центральный банк Канады сохранил процентные ставки без изменений, но управляющий Банка Канады намекнул, что рынкам не следует ожидать снижения ставок в ближайшее время.

Еврокомиссия: экономика еврозоны вырастет больше, чем ожидалось

Обзор, опубликованный Европейской комиссией (ЕК), показал, что в этом году экономика еврозоны, вероятно, будет расти быстрее, чем ожидалось, несмотря на высокие показатели инфляции и повышенные процентные ставки. Экономисты EК заявили, что экономика 27 стран-членов ЕС вырастет в среднем на 1% в этом году по сравнению с предыдущей оценкой в 0,8%. Однако в отчете отмечается, что прогноз по росту в 2024 году изменился с 1,6% до 1,7%.

Что касается инфляции, в обзоре ЕК подчеркивается: «падение цен на энергоносители приводит к резкому падению счетов за потребление энергии и общих темпов роста цен по сравнению с их пиковым значением в октябре, но базовая инфляция укрепляется. В результате ожидания рынков относительно будущего повышения процентной ставки выросли. Небольшое снижение базовой инфляции в апреле свидетельствует о том, что она также достигла своего пика, но теперь ожидается, что достижение целевого значения займет больше времени. Повышение устойчивости базовой инфляции потребует от властей еще более решительных действий для сдерживания инфляционного давления».

Отчет НБК по денежно-кредитной политике за первый квартал 2023 года

Народный банк Китая (НБК) опубликовал отчет по денежно-кредитной политике за первый квартал. Экономисты НБК отметили: «экономика Китая, вероятно, увидит заметный рост во втором квартале 2023 года из-за эффекта низкой базы», добавив, что «денежно-кредитная политика будет точной и действенной».

Согласно отчету, правление НБК пообещало предотвратить перенос рисков из-за рубежа в Китай и поддерживать процентные ставки на необходимом уровне.

Мы предлагаем широкий спектр образовательных и аналитических материалов. Чтобы познакомиться и пообщаться с экспертами трейдинга, присоединяйтесь к нашим бесплатным вебинарам!

Бесплатные вебинары по трейдингу Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.