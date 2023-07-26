ФРС, ЕЦБ и Банк Японии объявят свои решения по процентным ставкам

Июль 26, 2023 15:16

Федеральная резервная система США (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии — три центральных банка, которые объявят свои решениях по процентным ставкам на этой неделе. Участники рынка и аналитики будут также внимательно следить за заявлениями после встречи, чтобы попытаться предугадать их дальнейшие действия.

В своем отчете «Перспективы развития мировой экономики» Международный валютный фонд (МВФ) предупредил Японию, что, возможно, инфляционное давление сохраниться и не приблизится к целевому уровню. МВФ предположил: «Денежно-кредитная политика может оставаться адаптивной, но ей нужно быть готовой к возможной необходимости начала повышения ставки», и посоветовал Банку Японии быть немного более гибким и, возможно, отойти от текущего контроля над кривой доходности.

В Австралии инфляция во втором квартале упала до 6% в годовом исчислении, превзойдя ожидания аналитиков. В квартальном исчислении цены выросли на 0,8%, что является самым низким уровнем, зарегистрированным с сентября 2021 года. Аналитики Deloitte Access предположили, что последние данные об инфляции являются еще одним свидетельством того, что Резервный банк Австралии слишком сильно повысил процентные ставки.

Решение ФРС по процентной ставке

Ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы проведет собрание в среду и обнародует свое решение по процентной ставке. Аналитики предполагают, что центральный банк США повысит ставку на 25 базисных пунктов, как и говорится в отчете Reuters.

Хотя обсуждалась возможность двух повышений ставок к концу года, большинство экономистов по-прежнему считают, что предстоящее повышение будет последним в текущем цикле. За последние несколько месяцев общая инфляция снизилась, составив 3,0% в июне, что немного выше целевого показателя ФРС. Снижение инфляции и устойчивый сильный рынок труда натолкнули некоторых экономистов на предположение, что ФРС может начать снижать ставки до конца 2023 года. Однако глава ФРС Джером Пауэлл продолжает подчеркивать, что ужесточение денежно-кредитной политики еще не закончилось.

Решение ЕЦБ по процентной ставке

ЕЦБ станет следующим центральным банком, который обнародует свои планы по процентным ставкам в четверг. ЕЦБ последовал примеру других центральных банков, повысив стоимость заимствований для борьбы с высокими показателями инфляции. Согласно отчету Reuters, экономисты предполагают, что центральный банк еврозоны продолжит повышение, подняв ставку на 25 базисных пунктов.

Процентные ставки в еврозоне выросли на 400 базисных пунктов в прошлом году, достигнув 3,5%, что является самым высоким уровнем за 22 года. В то время как общая инфляция снизилась в июне, базовые цены, например, на услуги, выросли. Аналитики UBS предполагают, что «базовая инфляция будет снижаться очень и очень медленно, так что это вызывает беспокойство у ЕЦБ» из-за сильного рынка труда и роста заработной платы за последние несколько месяцев.

Решение Банка Японии по процентной ставке

Банк Японии станет последним центральным банком, который проведет заседание по процентным ставкам. Экономисты предполагают, что Банк Японии сохранит контроль над кривой доходности без изменений, так же как и целевая краткосрочная процентная ставка останется неизменной на уровне -0,1%. Инфляция постоянно превышала целевой показатель Банка Японии в течение последних 15 месяцев, хотя другие исследования показывают, что экономика накаляется.

В отчете, опубликованном 25 июля, аналитики Rabobank написали, что «голубиный» подход центрального банка Японии может оказать давление на японскую иену. Экономисты голландского банка предположили следующее: «Хотя японская иена, скорее всего, снизится в результате «голубиной» политики 28 июля, вполне возможно, что спекуляции на возможном повышении в сентябре довольно быстро вырастут. Это ограничит давление продавцов на JPY. Признаки устойчивой инфляции заработной платы дадут зеленый свет для корректировки политики Банка Японии, в то время как небольшое повышение заработной платы в следующем году, вероятно, будет сигнализировать об обратном».

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