Обзор торговых новостей за 2022 г., прогноз на 2023 г.

Декабрь 27, 2022 16:13

Конец года повышенной волатильности на финансовых рынках ознаменовался решением Китая вновь открыть свои границы для иностранцев.

Политика нулевой терпимости Китая в отношении COVID-19 погрузила страну в карантин с начала пандемии, что наконец изменится 8 января: единственным требованием для посетителей будет отрицательный результат теста на COVID.

Новость связывает старый и новый год с одним из важнейших составных мировой экономики – производительностью Китая. Даже при темпах роста значительно ниже допандемического уровня доля Китая в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) в этом году составила около 19%. Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Китая на уровне 2,7% в 2022 году.

Глядя на 2022 год, можно сказать, что это был год взлетов и падений, когда финансовые рынки вышли из условий пандемии и столкнулись с экономическими последствиями войны в Украине, начиная со скачка цен на сырье и потрясений со стороны предложения на энергетических рынках.

1 квартал – начало инфляционного давления

По мере развертывания глобальных программ вакцинации против COVID, мировая экономика начала восстанавливаться, а после процесс резко ускорился, вызвав рост инфляции. Ситуацию усугубила война в Украине, начавшаяся в конце февраля. За ростом инфляции вскоре последовало первое в марте повышение процентной ставки Федеральной резервной системой.

Доллар США набрал силу благодаря повышению процентных ставок и заметно укрепился по отношению другим валютам, и данный тренд наблюдался большую часть года. Финансовый и энергетический секторы получили поддержку за счет увеличения доходов от роста процентных ставок и стремительного повышения цен на сырую нефть.

Компании стали возвращать сотрудников в офисы, а количество вакансий на рынке труда начало расти.

2 квартал – завышенные цены на сырую нефть тормозят рост

В других частях мировой экономики дела обстояли не так хорошо. Поскольку инфляция повлияла на производственные и строительные издержки, цены на другие товары начали расти вместе с сырой нефтью. Прогнозы по корпоративной и потребительской ликвидности стали расти из-за резкого роста стоимости кредитов.

Центральные банки, в том числе Банк Англии и Резервный банк Австралии, начали бороться с двузначной инфляцией за счет повышения процентных ставок, последовав примеру ястребиной политики Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда был подспорьем для центральных банков.

Между тем фондовые рынки США, Азии и Европы стали более волатильными, поскольку изменения в стоимости кредитов повлияли на настроения инвесторов, а первичные публичные предложения (IPO) были отложены или отменены.

3 квартал – ЕЦБ присоединился к эстафете повышения процентной ставки

В июле Европейский центральный банк (ЕЦБ) присоединился к Федеральной резервной системе и Банку Англии, впервые за 11 лет повысив ключевую процентную ставку. ЕЦБ опасался дальнейшего ущерба перспективам роста ЕС на фоне войны в Украине, но в конце концов сдался перед лицом растущей инфляции.

4 квартал – Нестабильные фондовые рынки

Политика центральных банков в ЕС, Великобритании и США начала приносить плоды в виде снижения инфляции. Федеральная резервная система была твердо привержена идее достичь своего целевого уровня инфляции в 2%, в то же время осознавая опасность рецессии. Декабрьское повышение ставки центральным банком было ниже, чем предыдущие, отчасти отражая понижательное давление на инфляцию из-за снижения цен на сырую нефть.

Мировые фондовые индексы продолжали слабеть и превратились в медвежьи рынки с кратковременными подъемами в течение сезона отчетности и общей настороженностью, поскольку опасения начала рецессии подорвали склонность инвесторов к риску.

В течение четырех кварталов упорной инфляции и изменений процентных ставок только два центральных банка сохраняли относительно голубиный характер политики: Банк Японии и Народный банк Китая, поскольку в этих странах наблюдались более низкие темпы инфляции, чем в остальном мире.

Прогноз на 2023 год

Что будет в 2023 году, трудно предсказать, но разумно предположить, что неопределенность на рынках сохранится. Кроме этого, вероятно, решимость крупных центральных банков снизить инфляцию за счет повышения процентных ставок также никуда не исчезнет.

По данным Всемирного банка, в следующем году экономика Китая вырастет на 4,3%. Более радужные перспективы могут также поднять настроения инвесторов по сравнению с текущим спадом на момент написания статьи.

Война в Украине, похоже, приближается к годовой отметке, если до этого не будет достигнуто долгожданное перемирие или мирное соглашение.

Поскольку ожидания рецессии в 2023 году сильны, может возникнуть давление на рост рынка труда, начиная с США, где процентные ставки гораздо выше, чем в других крупных экономиках.

Основные валюты

Федеральная резервная система заняла сильную ястребиную позицию в отношении инфляции, поэтому маловероятно, что центральный банк притормозит ужесточение денежно-кредитной политики, пока не будет достигнута цель в 2%. Это означает, что кросс-курсы с долларом США могут оставаться под давлением сильного доллара. Пара USDJPY, вероятно, сохранит волатильность до 2023 года, учитывая расхождения в денежно-кредитной политике между США и Японией.

Ужесточение политики ЕЦБ и Банка Англии поддержало евро и фунт стерлингов, и эта тенденция может сохраниться, если центральные банки продолжат повышать процентные ставки. Более сильные валюты несут в себе и другие заметные риски, начиная с давления на экспорт и роста дефицита торгового баланса, уже наблюдаемого в Великобритании и ЕС.

Сырьевые товары

Главным сырьевым товаром 2022 года была сырая нефть и ее влияние на цены в большинстве секторов экономики. Ситуация изменилась к концу года после резкого падения цен на сырую нефть, в основном из-за опасений начала рецессии.

Если цены на сырую нефть останутся низкими, это может поддержать спрос на другое сырье, пострадавший от роста транспортных расходов, особенно в таких странах, как Австралия, экономика которых зависит от экспорта полезных ископаемых.

Фондовые рынки

Ожидается, что фондовые рынки останутся под давлением в краткосрочной и среднесрочной перспективе, чтобы адаптироваться к условиям повышения процентных ставок в США, Великобритании и ЕС. Расхождения в политике США и Японии также могут повлиять на настроения инвесторов, если доллар США снова наберет силу.

Такие отрасли, как производство полупроводниковых микросхем, пережили нехватку и избыток предложения в течение одного года, но спрос находится на траектории роста, поскольку растет интерес к искусственному интеллекту, смешанной реальности и акциям метавселенной.

В заключение следует отметить, что позитивный момент заключается в том, что пандемия быстро превращается в воспоминание, и, если не произойдет ничего неожиданного, мировая экономика сможет сосредоточиться на росте, как только инфляция будет под контролем, а процентные ставки стабилизируются.

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