Nvidia представила результаты за второй квартал

Август 19, 2021 16:35

В дополнение к протоколу по вопросам денежно-кредитной политики FOMC, согласно которому, возможно, скоро наступит начало постепенного сокращения программы выкупа активов к концу этого года, рынок следил за результатами деятельности различных компаний США, которые указывали на положительную тенденцию.

Среди этих результатов, пожалуй, особо выделялись результаты за второй квартал американской компании Nvidia, которая специализируется на разработке графических процессоров и интегральных схем для компьютеров и мобильных устройств.

Как мы упоминали в анализе от 29 июля, эта компания показала одни из лучших результатов этом году: ее акции выросли почти на 50% к концу июля, продолжая, таким образом, бычье ралли, начавшееся в марте 2020 года.

Из-за резкого роста 21 июля компания провела сплит акций 4:1, поскольку при ценах, близких к 800 долларов США за акцию, инвесторы могут потерять к ним интерес и их ликвидность может пострадать, что замедлит рост.

Как правило, такими операциями пользуются инвесторы для частичного закрытия своих позиций и получения таким образом прибыли, чтобы воспользоваться этой ликвидностью для нового инвестирования.

Это иногда приводит ко временному снижению цен, хотя не похоже, что это произошло с Nvidia: акции продолжили быстро расти, и после хороших результатов, представленных во время вчерашней торговой сессии, это может сформироваться новый импульс.

В частности, Nvidia сообщила о прибыли на акцию в размере 1,04 доллара США и выручкой в 6,51 млрд долларов, что превзошло ожидания рынка: ожидаемая прибыль на акцию составила 1,02 доллара США, а выручка – 6,32 млрд долларов. Отрицательный момент обнаружился в отношении видеокарт, предназначенных для майнинга криптовалют, так как результаты по ним не оправдали ожиданий.

С технической точки зрения, если посмотреть на дневной график, можно увидеть, что в настоящее время цена торгуется в пределах фигуры консолидации в виде треугольника, которая началась после достижения исторического максимума на уровне зеленой полосы. Потеря нижнего уровня поддержки может привести к падению до области около 180 долларов за акцию.

И напротив, отскок от данного уровня вверх может привести к тому, что цена достигнет уровня 18-дневной скользящей средней, которая в настоящее время выступает в качестве основного уровня сопротивления, а восходящий тренд может помочь цене двинуться к текущей зоне максимумов.



Источник: Admirals MetaTrader 5, Nvidia, Daily – Диапазон данных: 11 декабря 2020 г. по 19 августа 2021 г. по состоянию на 19 августа 2021 г. в 12:30 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020: 121.91%

2019: 76.24%

2018: -31.00%

2017: 81.33%

2016: 223.79%

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