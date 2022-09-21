ФРС, Банк Англии, Банк Японии и Национальный банк Швейцарии объявят решения по процентным ставкам

Сентябрь 21, 2022 11:38

Сегодня и завтра Федеральная резервная система, Банк Англии, Банк Японии и Швейцарский национальный банк объявят свои решения по процентным ставкам, сосредоточив внимание рынка на долларе США, фунте стерлингов, иене и швейцарском франке.

Сила доллара США лежит в основе решений центральных банков. На протяжении нескольких месяцев фунт стерлингов и иена оставались слабее доллара США, потому что политика Федеральной резервной системы была значительно более агрессивной, чем политика Банка Англии или Банка Японии.

Ожидается, что сегодня ФРС повысит ключевую процентную ставку с 2,5% до 3,25% для контроля над инфляцией, однако такой курс действий подвергся критике за то, что он увеличивает риски рецессии в США и мировой экономике. Тем не менее председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл ясно дал понять, что центральный банк продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, пока инфляция не приблизится к целевому уровню в 2%.

В то время как большинство считает, что ФРС повысит ставку на 0,75%, существуют мнения о повышении на 1%. Если это произойдет, волатильность валютных пар с долларом США может вырасти, а вероятность наступления рецессии увеличиться, учитывая, что Пауэлл отметил вероятность усиления инфляция в США.

Согласно прогнозам, 22 сентября Банк Японии сохранит ключевую процентную ставку на уровне -0,1%. Участники рынка ожидают вмешательства со стороны центрального банка Японии из-за снижения стоимости иены, особенно по отношению к доллару США. Пока этого не произошло, но если Банк Японии укажет на какие-либо изменения в своей политике, это может вызвать колебания валютных пар с JPY.

Банк Англии продолжает бороться с инфляционными пожарами в преддверии очередного ожидаемого повышения процентной ставки завтра, 22 сентября. Хотя инфляция снизилась в августе, ее уровень по-прежнему близок к двузначным цифрам, а экономика испытывает давление, поскольку ее рост также снизился во втором квартале. Ожидается, что центральный банк повысит ключевую процентную ставку с текущего уровня 1,75% до 2,25%, но некоторые участники рынка ожидают более резкого повышения. Любые неожиданности в сторону повышения или понижения могут вызвать резкие колебания валютных пар с фунтом стерлингов.

В четверг, 22 сентября, согласно прогнозам аналитиков, Национальный банк Швейцарии повысит процентную ставку с -0,25% до 0,5%. Ранее швейцарское правительство снизило свой прогноз по экономическому росту с 2,6% до 2%, сославшись на высокие цены и напряженность на энергетических рынках.

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