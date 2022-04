Заказы на товары длительного пользования в США в центре внимания на фоне высокой инфляции и укрепления доллара США

Апрель 26, 2022 12:30

Ключевой показатель промышленной производительности в США является главной торговой новостью на сегодня. Результаты индекса заказов на товары длительного пользования в США за март находятся в центре всеобщего внимания на фоне высоких темпов инфляции и укрепления доллара США.

Товары длительного пользования – это товары, срок пользования которых составляет три месяца и более, например компьютерное оборудование или транспортные средства. Данный индекс является важным индикатором состояния экономики США и включает в себя такие отрасли, как машиностроение, технологии, производство и транспорт.

Аналитики прогнозируют, что месячные показатели снизятся с 2,2%, которые мы наблюдали в феврале, до 1% в марте, что обусловлено более высокими ценами в цепочках поставок товаров и сырья.

На момент написания статьи участники рынка настороженно относятся к инфляции и чувствительны к любым признакам рецессии в США. Если промышленная активность замедлится, а результаты заказов на товары длительного пользования окажутся ниже, чем того ожидал рынок, трейдеры могут начать распродавать доллары США и искать спасение в другом активе-убежище – золоте. Если результаты превзойдут ожидания, доллар США может укрепиться, развеяв краткосрочные опасения по поводу рецессии в США.

Существуют две точки зрения относительно результатов индекса. На заказы на товары длительного пользования в марте, возможно, негативно повлияли высокие цены на сырую нефть, что привело к подорожанию товаров. Цепочки поставок сырьевых товаров остаются под давлением из-за опасений по поводу нехватки предложения нефти, вызванной конфликтом в Украине, который длится уже третий месяц.

Поскольку сектор занятости в США продолжает устойчиво восстанавливаться, вполне возможно, что это может повлиять на настроения инвесторов в отношении товаров длительного пользования, несмотря на то, что они стали дороже из-за инфляции.

Мировые цены на сырую нефть подверглись понижательному давлению в связи с карантином в Китае из-за COVID-19, поскольку многие ожидали резкого падения спроса на топливо по мере замедления или остановки производственного сектора на недели или даже месяцы. Карантин в Китае не повлиял бы на мартовские показатели заказов на товары длительного пользования, так как он был введен в текущем месяце, однако это следует учитывать при оценке результатов за апрель.

Инвестиционные новости

Что касается инвестиционных новостей, сегодня будут опубликованы отчеты о доходах компаний с большой рыночной капитализацией: Microsoft Corp, Alphabet A и Alphabet C, Visa Inc, Pepsico Inc и Novartis AG.

