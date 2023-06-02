Процентная ставка ФРС: очередное повышение или пауза?

Июнь 02, 2023 15:10

За последние несколько месяцев процентные ставки в одних из самых мощных экономиках мира значительно выросли. Некоторые центральные банки повысили стоимость заимствований, чтобы понизить высокие показатели инфляции, которые сказались на бюджетах потребителей. Федеральный резервный банк США лидирует в этом плане благодаря ужесточению денежно-кредитной политики и последовательному повышению процентных ставок.

В то время как американские потребители пытаются справиться с ростом стоимости жизни, предприятия также сталкиваются с проблемами, связанными с повышенными процентными ставками, из-за чего кредиты стали более дорогими. Главный вопрос заключается в том, сможет ли ФРС приостановить ужесточение денежно-кредитной политики или впереди нас ждут очередные повышения процентных ставок.

До следующего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которое состоится 14 июня, осталось всего несколько дней. В нашей статье мы поделимся ценными сведениями о процентных ставках и денежно-кредитной политике, проводимой ФРС.

Всеобщее внимание направлено на ФРС

Не секрет, что большинство центральных банков пересматривают действия ФРС и иногда корректируют свою политику с учетом соответствующих данных. ФРС считается одним из самых важных центральных банков в мире. Поскольку доллар США является самой используемой валютой в международных сделках, решения ФРС влияют на его стоимость по отношению к другим основным валютам.

Центральный банк США повышал ставки 10 раз подряд с марта 2022 года, пытаясь бороться с самыми высокими показателями инфляции, зарегистрированными за последние 40 лет. Председатель ФРС Джером Пауэлл, сменивший Джанет Йеллен в 2018 году, вероятно, не ожидал такого сильного инфляционного давления сразу после того, как пандемия коронавируса подорвала экономическую активность во всем мире.

В марте 2022 года управляющий совет ФРС принял решение начать ужесточение денежно-кредитной политики, когда стали очевидны первые признаки роста инфляции. Всего за 3 месяца общая инфляция достигла 9,1% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем за четыре последних десятилетия.

Что говорят представители ФРС и каковы прогнозы?

Конечно, инвесторы и трейдеры не могут предсказать, каким будет курс действий ФРС в будущем. Совет ФРС принимает решения на основе показателей инфляции, статистики рынка труда, производительности, уровня безработицы и других подобных факторов.

Несколько дней назад Джером Пауэлл отметил, что до сих пор неясно, нужно ли продолжать повышать процентные ставки в США.

Выступая на исследовательской конференции ФРС, он упомянул: «Мы столкнулись с неопределенностью в отношении отложенных эффектов ужесточения, а также в отношении степени ужесточения условий кредитования из-за недавнего стресса в банковском секторе. Поэтому сегодня наши рекомендации ограничиваются определением факторов, которые мы будем отслеживать, оценивая степень, в которой дополнительное ужесточение политики может оказаться целесообразным для возврата инфляции к 2%. Риски сделать слишком много или слишком мало становятся более сбалансированными, и наша политика корректируется с учетом этого».

«Ястребы» ФРС хотят дальнейшего повышения ставок

Глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер в разговоре с журналистами Financial Times относительно процентных ставок заявила, что нет веских причин откладывать новое повышение ставок.

«Я действительно не вижу веских причин для паузы – то есть ждать больше доказательств необходимости повышения ставки. Я вижу более веские причины для повышения [ставки], а затем удержания ее до тех пор, пока не станет понятным то, куда движется экономика. Единственной причиной для пропуска повышения ставки в условиях, когда очевидна необходимость дальнейшего ужесточения, может быть крайняя волатильность рынка или какой-либо шок. Я думаю, что нам придется продолжить. На данный момент я действительно не вижу веских причин, по которым нам не стоило бы сделать еще один шаг для противостояния укоренившемуся инфляционному давлению», – заявила она журналистам FT.

Некоторые политики ФРС осторожно относятся к повышению ставок

Напротив, член совета управляющих Федеральной резервной системы Филип Джефферсон, назначенный президентом Джо Байденом на пост зампредседателя ФРС, похоже, не разделяет мнение Лоретты Местер. Джефферсон предположил, что пауза в повышении ставок предоставит необходимое пространство и время для анализа дополнительных данных, прежде чем принимать решение о степени дополнительного ужесточения, добавив, что пауза не означает, что ужесточение будет прекращено.

«Решение сохранить нашу ставку неизменной на ближайшем заседании не должно толковаться как знак того, что мы достигли пиковой ставки в этом цикле. Пропуск повышения ставки на ближайшем заседании позволит комитету проанализировать больше данных, прежде чем принимать решения о дополнительном ужесточении политики», – отметил он.

Moody’s: ожидается ужесточение монетарной политики

По мнению экспертов, ФРС, возможно, придется поддерживать высокие процентные ставки для снижения инфляции в течение более длительного периода времени, чем ожидалось.

Аналитики Moody's предупредили, что цикл повышения процентных ставок представляет опасность для финансовой системы, о чем свидетельствует недавняя волатильность в банковском секторе США. Они отметили, что устойчивый рынок труда США может отсрочить рецессию, но существует опасность того, что это приведет к росту инфляции и вынудит Федеральный резерв повысить процентные ставки еще больше.

«Охлаждение экономической активности и ослабление рынка труда являются необходимыми условиями для ослабления инфляционного давления в экономике. Слишком большая устойчивость в течение слишком долгого времени потребует еще более жесткой денежно-кредитной политики», — говорится в отчете.

Торговля и повышение процентной ставки ФРС

Рост процентных ставок вынудил некоторые предприятия изменить свои планы, а потребителей сократить свои расходы. Поскольку центральные банки, такие как ФРС, Банк Англии и ЕЦБ, повышают процентные ставки и пересматривают свою политику количественного смягчения, стоимость основных валют колеблется, иногда укрепляясь, а иногда слабея.

Начинающим трейдерам может не хватать опыта при выборе правильных торговых инструментов и построении эффективной стратегии. Неправильный выбор может привести к потере средств и поставить под угрозу ваши финансовые цели.

Лучший способ создать эффективный торговый план для начинающих трейдеров — научиться использовать инструменты управления рисками. Очень важно сделать это, особенно если вы торгуете впервые. Если вы хотите узнать о них больше, сделать это просто. Брокеры дают трейдерам возможность научиться использовать инструменты управления рисками благодаря учебным материалам, таким как статьи и электронные книги, а также участию в вебинарах и семинарах, проводимых торговыми экспертами.

Управление рисками в трейдинге может дать вам душевное спокойствие и увеличить ваши шансы на достижение ваших финансовых целей без переживаний и стресса.

Мы предлагаем широкий спектр образовательных и аналитических материалов. Чтобы познакомиться и пообщаться с экспертами трейдинга, присоединяйтесь к нашим бесплатным вебинарам!

Бесплатные вебинары по трейдингу Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.