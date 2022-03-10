Фондовые рынки растут, пока цены на золото и нефть снижаются

Март 10, 2022 17:20

После роста цен на нефть и золото и падения акций на протяжении нескольких торговых сессий вчера произошел переломный момент.

После того, как во вторник золото преодолело отметку в 2000 долларов за унцию, казалось, оно готово было обновить свой исторический максимум в 2072,50 доллара, установленный в августе 2020 года. Однако вчера драгоценный металл снова опустился ниже 2000 долларов, завершив торговую сессию на 2,8% ниже, сведя на нет "достижения" вторника.

Аналогичная ситуация наблюдалась и с сырой нефтью. После нескольких дней роста, когда казалось, что и нефть марки Brent, и марки WTI суждено установить новый исторический максимум, обе резко упали.

Нефть WTI завершила торговую сессию почти на 12% ниже, в то время как Brent – на 13%, что стало самым большим падением нефти за день с начала пандемии в 2020 году. Оба инструмента сумели восстановить часть своих потерь этим утром.

Падение цен на нефть произошло из-за того, что опасения по поводу ограниченного предложения были развеяны различными факторами.

Вчера цены резко упали после того, как посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Вашингтоне заявил, что его страна будет предлагать ОПЕК (членом которой она является) рассмотреть возможность увеличения добычи нефти. Однако после этих комментариев министр энергетики ОАЭ написал в Twitter о том, что страна продолжит придерживаться существующего соглашения между членами ОПЕК+.

Эти комментарии последовали за новостями о том, что США хотят ослабить санкции в отношении венесуэльской нефти и уже близки к достижению соглашения с Ираном по возобновлению ядерной сделки, что может привести к увеличению поставок нефти на мировой рынок.

По мере того как цены на нефть и золото снижались, фондовые рынки Европы и Северной Америки росли. В США акции финансовых и технологических компаний выросли, опередив основные индексы Уолл-стрит: Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 2%, 2,57% и 3,59% соответственно.

Стремительный рост цен на энергоносители в сочетании с ожиданиями рынка, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки на следующей неделе, стараясь сдержать высокую инфляцию, вызвали опасения по поводу продолжительного экономического спада.

Таким образом, новость о потенциальном увеличении поставок нефти помогла снизить беспокойство инвесторов, поскольку более низкие затраты на энергоносители снизят затраты компаний и, скорее всего, улучшат настроения потребителей.

Двумя отраслями, которые особенно хорошо отреагировали на вчерашнее падение цен на нефть, были банковское дело и авиаперевозки.

Прибыль банков положительно коррелирует с общим состоянием экономики, поэтому на последних торговых сессиях цены на акции оказались под давлением из-за опасений в отношении экономического спада.

Например, с начала февраля цена акций Bank of America упала на 16,4%, однако вчера она завершила сессию с прибылью в 6,35%, при этом другие известные банки зафиксировали аналогичную прибыль.

Точно так же из-за роста цен на нефть пострадали акции авиакомпаний, поскольку расходы на топливо составляют около 30% операционных расходов авиакомпании.

Таким образом, падение цен на нефть было хорошо воспринято инвесторами, и акции авиакомпаний получили поддержку на рынке. Среди лучших в авиационной отрасли вчера оказалась компания United Airlines, цена акций которой выросла на 8,27% и продолжила расти в нерабочее время биржи.

Инвесторам стоит следить за ценами на нефть в ближайшие дни, недели и месяцы, поскольку они продолжат оказывать влияние на финансовые рынки, при этом ситуация на них постоянно меняется.

Сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит результаты своего последнего заседания по вопросам политики, и, хотя многие ждут того, что процентные ставки останутся без изменений, инвесторы будут искать любые подсказки о том, как текущие геополитические проблемы повлияют на денежно-кредитную политику.

Кроме того, в преддверии заседания ФРС на следующей неделе сегодня днем должны быть опубликованы последние данные об индексе потребительских цен США. Хотя эти цифры не продемонстрируют влияния недавнего роста цен на нефть в полной степени, инвесторы будут внимательно следить за ними.

Если инфляция окажется выше ожидаемой, то ФРС, возможно, будет вынуждена рассмотреть вопрос о более серьезном повышении ставки, чем на 25 базисных пунктов.

Источник: Admirals MetaTrader 5, United Airlines, Daily – Диапазон данных: c 7 июля 2021 г. по 9 марта 2022 г. по состоянию на 10 марта 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Источник: Admirals MetaTrader 5, United Airlines, Weekly – Диапазон данных: c 23 августа 2015 г. по 9 марта 2022 г. по состоянию на 10 марта 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.





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