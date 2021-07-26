Корреляция между золотом и коронавирусом

Июль 26, 2021 16:15

Золото – один из главных мировых активов-убежищ. Его цена, как правило, растет во времена кризиса и высокой волатильности, что можно было наблюдать во время кризиса, вызванного коронавирусом.

В последние месяцы наблюдается поразительная корреляция между числом случаев заражения коронавирусом во всем мире и динамикой цен на золото, как видно из следующих диаграмм.



Источник: Ежедневные случаи заражения коронавирусом, Центр системных исследований и инженерии Университета Джона Хопкинса. Диапазон данных: с 9 марта 2021 г. по 23 июля 2021 г. по состоянию на 26 июля 2021 г. в 22:00.





Источник: Admirals MetaTrader 5, USDX, Monthly – Диапазон данных: c 10 марта 2005 2021 г. по 23 июля 2021 г. по состоянию на 23 июля 2021 г. в 22:30 по CET. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



График выше отражает динамику цен на золото на ежедневной основе.

На нем вы можете увидеть мощное бычье ралли цены на золото с начала апреля до конца мая 2021 года.

В результате этого ралли цена поднялась с 1675 долларов за унцию до 1915, что означает рост более чем на 14% менее чем за два месяца.

С середины мая индикатор RSI сигнализировал о начале зоны перекупленности, предвещая возможное падение.

Трейдеры воспользовались возможностью собрать прибыль, вызвав резкое снижение цены и повторный вход на рынок на уровне поддержки, сформировавшегося около уровня восстановления Фибоначчи 61,8.

После первой фазы стабилизации актив находится в консолидации между уровнями коррекции Фибоначчи 38,2 и 50.

Похоже, наконец, ситуация с пандемией коронавируса стабилизировалась и количество ежедневных случаев заражения постепенно снижается. Произойдет ли то же самое с ценой на золото?

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