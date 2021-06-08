Май оказался благоприятным месяцем для фондовых рынков. Что будет дальше?

Июнь 08, 2021 10:20

Скорее всего многие из нас когда-то слышали известную инвестиционную пословицу «Продай в мае – и уходи». Эта известная фраза относится к теории, согласно которой в период с ноября по апрель рост фондового рынка выше, чем в период с мая по ноябрь. Поэтому эта фраза советует закрывать свои позиции и ждать окончания летнего периода, после чего возобновить свою деятельность.

Как и любая теория, эта также небезосновательна: с 1964 года индекс SP500 в период с ноября по апрель закрывается положительно три года из четырех. Возможно, это связано с оптимизмом инвесторов в отношении конца года и ожиданиями следующего года. Хотя некоторые эксперты также указывают, что климат может быть определяющим фактором, поскольку в осенние и зимние месяцы, объем торгов увеличивается по сравнению с летними месяцами, так как в периоды хорошей погоды инвесторы хотят проводить меньше свободного времени за гаджетами.

Но если мы возьмем текущий год, то увидим, что май в целом был положительным месяцем для основных фондовых индексов, поскольку они не только сохранили свои основные уровни поддержки, но и большинству из них удалось закрыться в плюс. Например DAX30, IBEX35, SP500 и DJ30 завершили месяц ростом 1,88%, 3,79%, 0,55% и 1,93% соответственно. Между тем индекс Nasdaq завершил месяц снижением на 1,53%.

Будущие ожидания могут дать новый импульс экономике во всем мире в свете улучшения ситуации с пандемией благодаря вакцинации, а также открытию границ и возобновления туризма. Однако не стоит забывать о мерах, принимаемых различными центральными банками перед лицом роста инфляции и текущих программ стимулирующих мер.

Анализ DAX30

Если мы посмотрим на немецкий индекс DAX30, то увидим, что в последние месяцы он сохранил четкий восходящий тренд, благодаря которому он уже в июне установил новые исторические максимумы. Таким образом, он продолжил восходящий импульс, начавшийся в середине мая прошлого года после скачка вверх от уровня месячных минимумов (выделены красной горизонтальной линией).

В настоящее время DAX30 находится в состоянии перекупленности, что видно благодаря стохастику. Поэтому мы не можем исключить, что цена вернется к уровням поддержки. На данный момент первый уровень поддержки находится на уровне 18-дневной скользящей средней (белая) в области ценовых пиков апреля прошлого года. Потеря этого уровня, вероятно, повлечет за собой откат до минимумов мая прошлого года (красная полоса).

Потеря этого уровня может стать испытанием для восходящего тренда, но пока цена сохраняет эти уровни поддержки, настроения будут оставаться позитивными.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, Dax30, Daily – Диапазон данных: c 29 января 2020 г. по 7 июня 2021 г. по состоянию на 7 июня 2021 г. в 12:10 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020: 3,6%

2019: 25,48%

2018: -18,26%

2017: 12,51%

2016: 6,87%

Анализ IBEX35

Ключевой испанский индекс является одним из главных героев этого года на фондовом рынке. Он переживает четкий восходящий тренд, который постепенно привел его к восстановлению до 9000 пунктов. Более того цена установила годовые максимумы на 9256 пунктах – уровнях, невиданных с конца февраля 2020.

IBEX35 еще не восстановился до уровня до пандемии, поэтому если ему удастся сохранить текущие уровни сопротивления (зеленая полоса), он вполне может продолжить рост к уровню 10 000 пунктов.

Следует отметить, что экономика Испании очень зависит от прибытия туристов, и естественно в результате пандемии она сильно пострадала. Тем не менее, будущее выглядит скорее позитивным благодаря процессу вакцинации и постепенного восстановления экономики крупных стран.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, IBEX35, Daily – Диапазон данных: c 27 января 2020 г. по 7 июня 2021 г. по состоянию на 7 июня 2021 г. в 12:15 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020: -15,45%

2019: 11,82%

2018: -14,97%

2017: 7,40%

2016: -2,01%

Анализ SP500

Если мы взглянем на дневной график SP500, то увидим, что в течение последних нескольких месяцев индекс следовал за важным восходящим трендом внутри красного канала, который начался после формирования двойного дна в период с сентября по октябрь прошлого года (выделено красной полосой).

В течение последних недель мы можем видеть, как цена начала боковое движение между зеленой и красной линиями, которые выступают в качестве основных уровней поддержки и сопротивления.

После положительного закрытия в мае цена пытается преодолеть уровень сопротивления, благодаря чему она может обновить исторические максимумы. Если это не удастся, цена, вероятно, продолжит движение к нижней границе восходящего канала, где может сформироваться новый импульс.

Потеря этого канала может посеять сомнения среди трейдеров и привести к тому, что цена опустится до нижней красной полосы. На нее стоит обратить особое внимание, поскольку потеря этого уровня может стать сигналом о возможном изменении тренда в поисках уровня 200-дневной скользящей средней (красного цвета).

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily – Диапазон данных: c 11 февраля 2020 г. по 7 июня 2021 г. по состоянию на 7 июня 2021 г. в 12:20 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020: 15.05%

2019: 29.09%

2018: -5.96%

2017: 19.08%

2016: 8.80%

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