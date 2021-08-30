Admiral Markets предлагает профессиональным трейдерам возможность торговать с персонализированной обновленной версией MetaTrader 5, которая позволяет испытать торговлю на гораздо более высоком, более прибыльном уровне. Вы сможете сравнить различные валютные пары, чтобы понять, какие из них могут быть привлекательными для инвестиций, получить доступ к торговым данным в режиме реального времени и многое другое. Нажмите на баннер ниже, чтобы бесплатно скачать MT5 Supreme Edition!
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:
Приведенные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всех анализов, оценок, прогнозов, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на сайтах инвестиционных фирм Admiral Markets, работающих под торговой маркой Admiral Markets (далее «Admiral Markets») Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
- Это маркетинговая коммуникация. Содержание публикуется только в информационных целях и никоим образом не может быть истолковано как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с требованиями законодательства, направленными на обеспечение независимости инвестиционных исследований, и что на него не распространяется какой-либо запрет на ведение дел до распространения инвестиционных исследований.
- Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, тогда как Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании.
- С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа Admiral Markets установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
- Анализ подготовлен независимым аналитиком (Роман, профессиональный трейдер и аналитик, далее «Автор») на основе личных оценок автора.
- Несмотря на то, что прилагаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и представления всей информации, насколько это возможно, в понятной, своевременной, точной и полной форме, Admiral Markets не гарантирует точность или полноту любого информация, содержащаяся в Анализе.
- Любые прошлые или смоделированные показатели финансовых инструментов, указанные в содержании, не должны толковаться как явные или подразумеваемые обещания, гарантии или последствия со стороны Admiral Markets для любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.
- Продукты с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести к убыткам или прибыли. Перед тем как начать торговать, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски.