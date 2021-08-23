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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Приведенные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всех анализов, оценок, прогнозов, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на сайтах инвестиционных фирм Admiral Markets, работающих под торговой маркой Admiral Markets (далее «Admiral Markets») Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: