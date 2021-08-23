Индекс доллара продолжает расти
Как мы прокомментировали в нашем предыдущем анализе рынка Форекс, в течение первого полугодия динамика индекса доллара была положительной, рост составил 2,822%. И в летние месяцы эта динамика, кажется, сохраняется: с начала июня индекс доллара следует сильному восходящему тренду, благодаря которому цена переместилась от уровня поддержки около 90 долларов в область около 93,70 доллара, поднявшись таким образом выше предыдущего годового максимума на уровне 93,43 доллара.
Внимание на валютном рынке по-прежнему сосредоточено на возможных мерах и изменениях, которые Федеральная резервная система может предпринять в ближайшие месяцы для борьбы с растущей инфляцией в Соединенных Штатах, вызванной восстановлением экономики и ростом потребления благодаря усовершенствованному процессу вакцинации, поскольку изменение политики и возможное повышение процентных ставок могут поспособствовать росту доллара.
Анализ EURUSD
После положительного 2020 года, 2021 год оставит неприятный осадок паре EURUSD: в первой половине этого года она потеряла 2,93% по отношению к доллару из-за восстановления, которое он переживает доллар.
Пока тренд остается отрицательным и на данный момент не подает никаких признаков восстановления в краткосрочной перспективе. Если, как и ожидалось, Федеральная резервная система наконец начнет принимать такие меры, как повышение процентных ставок или сокращение программы выкупа активов, это приведет к снижению ликвидности, а доллар сможет продолжить оставаться от этого в выигрыше, тем самым усиливая нисходящий тренд по этой паре.
С технической точки зрения, на дневном графике видно, что движение EURUSD замедлилось на уровне 1,2240, образуя двойной двойную вершину (зеленая линия). Это привело к потере нескольких уровней поддержки, включая линию восходящего тренда, линии поддержки и сопротивления, представленные оранжевой полосой и 200-дневной скользящей средней.
Это медвежье движение также привело к так называемому «смертельному кресту», произошло тройное пересечение краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной скользящих средних (белого, оранжевого и красного цветов), подтвердив тем самым переход от восходящего тренда к «медвежьему».
Несмотря на накопленную перепроданность, о чем сигнализирует стохастический индикатор, похоже, что цена может направиться к следующему уровню поддержки, представленному нижней красной полосой.
Важно будет понять, сможет ли цена удержать этот уровень и отскочить вверх в направлении к 18-дневной скользящей средней (белого цвета) или даже важной зоне поддержки/сопротивления, выделенной оранжевой полосой. Если цена не сможет отскочить или потеряет этот уровень поддержки, вероятнее всего, мы увидим дальнейшую коррекцию до уровней, близких к 1,14 доллара за евро.
Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Daily – Диапазон данных: 22 апреля 2020 г. по 23 августа 2021 г. по состоянию на 23 августа 2021 г. в 12:00 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Результаты за последние пять лет:
- 2020 = 8.93%
- 2019 = -2.21%
- 2018 = -4.47%
- 2017 = 14.09%
- 2016 = -3.21%
Анализ GBPUSD
В случае GBPUSD мы видим, что, хотя в течение первой половины года пара выросла на 1,12%, установив годовые максимумы в конце мая прошлого года, она испытывает сильное падение от уровней выше 1,42 доллара до уровня, близкого к 1,36 доллара.
Как видно на недельном графике, цена несколько раз сталкивалась со важным уровнем сопротивления, представленным зеленой полосой, который соединяет максимумы 2018 года и 2021 года, но не смогла его преодолеть.
После последней неудачной попытки цена совершила сильную коррекцию, которая привела к пересечению краткосрочных и среднесрочных скользящих средних в направлении уровня поддержки/сопротивления (оранжевая полоса).
Если цена, наконец, достигнет этого уровня, следует быть очень внимательными к дальнейшему движению, поскольку прорыв этого уровня вниз, возможно, приведет изменению восходящего тренда, подтверждая противостояния между ценой и 200-недельной скользящей средней (красного цвета), которая выступает в качестве основного уровня поддержки. Потеря этой скользящей средней положит начало дальнейшей коррекции в направлении к уровню 1,30 доллара за фунт.
Источник: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, Weekly – Диапазон данных: 11 января 2015 г. по 23 августа 2021 г. по состоянию на 23 августа 2021 г. в 12:10 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Результаты за последние пять лет:
- 2020 = 3.10%
- 2019 = 3.95%
- 2018 = -5.54%
- 2017 = 9.43%
- 2016 = -16.26%
Анализ USDJPY
Наконец, если мы посмотрим на пару USDJPY, мы увидим, что японская иена оказалась в числе проигравших из-за роста доллара: в первой половине года она обесценилась на 7,61% по отношению к доллару из-за его сильного роста в феврале и в марте, опустившись от уровней, близких к 111,000, до ценовых уровней, близких к 102,700.
Этим летом мы можем наблюдать боковое движение цены между уровнем сопротивления, представленным зеленой полосой, и ее 18-дневной скользящей средней, возможно, из-за накопленной перекупленности и отрицательной дивергенции, на которую указывал стохастический индикатор.
С технической точки зрения, нужно очень внимательно следить за котировками в ближайшие недели, поскольку, если цене удастся пробить этот уровень сопротивления, мы можем стать свидетелями начала бычьего ралли в поисках верхней границы бокового канала (зеленого цвета). И наоборот, пробитие уровня 18-дневной скользящей средней вниз может поспособствовать росту йены, которая может найти следующий уровень поддержки в зоне, где совпадают 40- и 200-недельных скользящие средние, обозначенные оранжевым и красным цветом соответственно.
Источник: Admirals MetaTrader 5, USDJPY, Weekly – Диапазон данных: 11 января 2015 г. по 23 августа 2021 г. по состоянию на 23 августа 2021 г. в 12:25 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Результаты за последние пять лет:
- 2020 = -4.95%
- 2019 = -0.88%
- 2018 = -2.76%
- 2017 = -3.59%
- 2016 = -2.85%
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