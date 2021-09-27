Замедление экономического роста сказывается на индексах

Сентябрь 27, 2021 17:55

Многие из нас слышали известную фразу «продавай в мае и уходи», применительно к финансовым рынкам. Эта фраза относится к теории, согласно которой в период с ноября по апрель рост фондового рынка выше, чем средний рост в период с мая по ноябрь. Поэтому согласно этому высказыванию, рекомендуется закрывать позиции и дожидаться окончания летнего периода, прежде чем возобновлять торговую деятельность.

В 2021 году эта фраза оказалась не совсем верной. Хотя восходящий тренд, похоже, замедлился, если мы посмотрим на основные индексы фондового рынка, начиная с июня, мы увидим, что – за исключением IBEX35 – тренд оставался положительным, т.е. продолжился тренд первого полугодия.



Европейские индексы:

IBEX35 упал на 2,37% с мая

DAX40 вырос на 1,58% с мая

CAC40 вырос на 3,57% с мая

FTSE100 вырос на 0,67% с мая

Американские индексы:

DJI30 вырос на 0,78% с мая

SP500 вырос на 5,98% с мая

Nasdaq вырос на 9,4% с мая

Как мы отмечали в недавнем анализе, в течение последних недель наблюдалось ухудшение состояния мировой экономики. Как следствие, сентябрь в целом оказался негативным: DAX40, NQ100 и SP500 упали на 1,04%, 1,39% и 1,49% соответственно.

Помимо замедления восстановления экономики, также необходимо добавить неопределенность в отношении степени влияния начала сокращения программы выкупа активов в Соединенных Штатах и формирования нового правительства в Германии после вчерашних выборов, на которых должно было быть принято решение о замене канцлера Ангелы Меркель, которая руководила страной на протяжении последних 16 лет, объявившей о своем уходе несколько месяцев назад.

Эти выборы вызвали неопределенность в отношении нового правительства, поскольку социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не смогла обойти соперников с явным отрывом в голосах. Поэтому сейчас начнется период активных переговоров.

После последнего заседания Федеральной резервной системы похоже, что сокращение программы начнется в ноябре и может закончиться в середине 2022 года, поэтому стоит очень внимательно следить за тем, как рынок будет воспринимать эту ситуацию, поскольку поспешная отмена стимулов может вызвать коррекцию основных индексах фондового рынка.

Анализ DAX40

Если мы сосредоточимся на немецком DAX40, то увидим, что за последние несколько месяцев он сохранил четкий восходящий тренд, благодаря чему он обновил рекордные максимумы в середине августа. Индекс достиг этих максимумов после того, как цена преодолела боковой канал, внутри которого она торговалась с июня, благодаря поддержке линии восходящего тренда. Тем не менее, после достижения текущих исторических максимумов (зеленая полоса), цена начала консолидацию, в результате которой она пробила важную линию долгосрочного восходящего тренда.

После этого цена двинулась в направлении важной зоны поддержки в области, где ее 200-дневная скользящая средняя (красная) пересекает нижнюю красную полосу около 15 000 пунктов. Здесь цена нашла точку поддержки для формирования нового импульса, который помог ей снова преодолеть важный уровень поддержки/сопротивления (представленный оранжевой полосой), у которого она совершала развороты в течение нескольких месяцев.

Этот уровень поддержки/сопротивления играет огромную роль для DAX40, поскольку, если цена сможет удерживать этот уровень, мы можем стать свидетелями формирования нового импульса движения цены к уровню исторических максимумов. Напротив, если цена потеряет этот уровень, то она снова столкнется с уровнем основной поддержки. Потеря и этого уровня приведет к смене тренда и еще большей коррекции.



Источник: Admirals MetaTrader 5, DAX40, Daily – Диапазон данных: 12 августа 2020 г. по 27 сентября 2021 г. по состоянию на 27 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 3.6%

2019: 25.48%

2018: -18.26%

2017: 12.51%

2016: 6.87%

Анализ SP500

На дневном графике SP500 видно, что после снижения в этом месяце из-за замедления экономики, вызванного энергетическим кризисом и распространением нового штамма коронавируса, цена вышла за границы важного бычьего канала, внутри которого она стала торговаться после формирования двойного дна в период с сентября по октябрь прошлого года, представленного красной полосой.

Прорыв нижней границы канала имел важное значение, потому что, если цене не удастся восстановить эти уровни и откат подтвердится, SP500 может начать серьезную коррекцию, основной целью которой будет нижняя граница этого канала рядом с оранжевой полосой, которая которая выступает в качестве основного уровня поддержки/сопротивления.

Потеря этого уровня поставит под угрозу текущую бычью структуру и, возможно, приведет к смене тренда с бычьего на медвежий. Хотя, чтобы подтвердить эту смену, цена должна сначала столкнуться с важной линией 200-денвной скользящей средней красного цвета.





Источник: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily – Диапазон данных: 17 августа 2020 г. по 27 сентября 2021 г. по состоянию на 27 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 15.05%

2019: 29.09%

2018: -5.96%

2017: 19.08%

2016: 8.80%

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