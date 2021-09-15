Снижение выручки Oracle – хорошая возможность для «покупки на падении»?
Акции Oracle упали более чем на 3% после того, как компания, выпускающая программное обеспечение для баз данных, опубликовала отчет о выручке, который оказался хуже ожиданий рынка.
Тем не менее компания сообщила о прибыли на акцию в размере 1,03 доллара, что превзошло ожидания аналитиков в 97 центов на акцию.
Поскольку акции Oracle на данный момент торгуются на рекордно высоких уровнях, нужен был невероятно хороший отчет о прибыли и убытках для привлечения покупателей на эти уровни.
Массовое закрытие позиций на продажу для фиксации прибыли может превратиться в отличную возможность для «покупки на падении» ... и ценовой график выглядит очень интересно в этом отношении.
Источник: Admirals MetaTrader 5, #ORCL, Daily – Диапазон данных: 4 декабря 2020 г. по 14 сентября 2021 г. по состоянию на 14 сентября 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Результаты за последние пять лет: 2020 = +22.10%, 2019 = +17.34%, 2018 = -4.51%, 2017 = +22.96, 2016 = +5.26%
На приведенном выше дневном графике цены акций Oracle видна кластерная зона уровней технической поддержки рядом с линией 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (зеленого цвета).
Зоны поддержки включают в себя линию восходящего тренда, проходящую вдоль уровней минимумов марта и июня, а также повторное тестирование предыдущего свинг хая в конце мая.
Именно поэтому за уровнем 85-83 долларов будет очень интересно наблюдать, чтобы определить, смогут ли покупатели положить здесь начало бычьему ралли.
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