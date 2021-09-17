Упадет ли фондовый индекс DJI 30 на 800 пунктов?
Во время вчерашней торговой сессии индекс фондового рынка Dow Jones 30 обвалился на 100 пунктов, однако к концу дня смог практически полностью восстановиться. Это произошло, несмотря на позитивные показатели розничных продаж.
В течение сентября, как правило, фондовый рынок США и индекс Dow Jones 30 ослабевают. Интересно то, что индекс в данный момент тестирует ключевую горизонтальную линию сопротивления, что может определить направление следующего движения – вверх или вниз.
Источник: Admirals MetaTrader 5, DJI30, Daily – Диапазон данных: 3 мая 2021 г. по 16 сентября 2021 г. по состоянию на 16 сентября 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
На дневном графике DJI 30 выше отчетливо виден ключевой горизонтальный уровень сопротивления около 34 820. Здесь находился предыдущий уровень поддержки в августе, который теперь выступает в качестве потенциальной зоны сопротивления.
Если продавцы смогут сохранить контроль, то следующим уровнем поддержки станет ценовой уровень 34 030, который является свинг лоу 19/20 июля. Это приведет к падению почти на 800 пунктов, так что за этим индексом стоит следить.
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