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Упадет ли фондовый индекс DJI 30 на 800 пунктов?

Сентябрь 17, 2021 12:35

Во время вчерашней торговой сессии индекс фондового рынка Dow Jones 30 обвалился на 100 пунктов, однако к концу дня смог практически полностью восстановиться. Это произошло, несмотря на позитивные показатели розничных продаж. 

В течение сентября, как правило, фондовый рынок США и индекс Dow Jones 30 ослабевают. Интересно то, что индекс в данный момент тестирует ключевую горизонтальную линию сопротивления, что может определить направление следующего движения – вверх или вниз. 
 
 
Источник: Admirals MetaTrader 5, DJI30, Daily – Диапазон данных: 3 мая 2021 г. по 16 сентября 2021 г. по состоянию на 16 сентября 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
 
На дневном графике DJI 30 выше отчетливо виден ключевой горизонтальный уровень сопротивления около 34 820. Здесь находился предыдущий уровень поддержки в августе, который теперь выступает в качестве потенциальной зоны сопротивления. 

Если продавцы смогут сохранить контроль, то следующим уровнем поддержки станет ценовой уровень 34 030, который является свинг лоу 19/20 июля. Это приведет к падению почти на 800 пунктов, так что за этим индексом стоит следить. 

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Автор текстов о финансовых рынках, Admirals, Лондон

Джитанчандра является автором текстов о финансовых рынках с более чем 15-летним опытом торговли валютами, индексами и акциями США. Он является сертифицированным специалистом по маркетингу, а также обладает степенью бакалавра с отличием.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova