Китай и США пытаются снизить цены на сырую нефть в попытке взять инфляцию под контроль

Сентябрь 13, 2021 16:20

В течение последних месяцев инфляция оставалась одной из основных причин беспокойства на финансовых рынках и возможным катализатором решений, принимаемых различными центральными банками в отношении их денежно-кредитной политики.

Несомненно, одним из основных факторов, способствующих росту инфляции является увеличение стоимости энергии: это относится как к стоимости производства электроэнергии, так и к росту цен на нефть.

В июле прошлого года мы проанализировали поведение сырьевых товаров в первой половине года и пришли к выводу, что цена барреля нефти выросла на 45%. Но если мы проанализируем последние 3 месяца, то увидим, что после роста всего на 1,60% в июле и падения на 4,38% в августе восходящее движение цены за баррель Brent замедлилось, хотя в течение сентября цена восстанавливается, увеличившись на 0,78%.

Недавно мы узнали, что после того, как Соединенные Штаты попросили ОПЕК увеличить добычу нефти для увеличения объема поставок, Китай сделал еще один шаг, заявив на прошлой неделе, что впервые выставит свои стратегические запасы нефти на продажу с целью снижения цен на сырье. Кажется, что ни Пекин, ни Вашингтон не желают допустить продолжения роста стоимости энергоресурсов и увеличения инфляционного риска.

Сегодня будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, поэтому стоит очень внимательно отнестись к его деталям: он предоставит обзор ключевых вопросов, влияющих на рынок нефти, и даст прогноз по его развитию в ближайшие месяцы.

С технической точки зрения, после формирования минимумов в августе и модели "Двойное дно", представленной красной полосой, цена отскочила от важного уровня поддержки, совпадающего с нижней границей бычьего канала и 40-недельной скользящей средней (оранжевого цвета). В результате этого цена в настоящее время двигается к основному уровню сопротивления. Стоит внимательно следить за движением цены и понять, удастся ли ей совершить прорыв, поскольку это может спровоцировать начало бычьего движения к уровню годовых максимумов.

Напротив, неудача может привести к медвежьему отскоку до уровней поддержки. Однако пока цена торгуется выше нижней границы бычьего канала, настроения будут оставаться позитивными.





Источник: Admirals MetaTrader 5, Brent, Weekly – Диапазон данных: 13 марта 2016 г. по 13 сентября 2021 г. по состоянию на 13 сентября 2021 г. в 11:25 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Динамика за последние пять лет:

2020: -21,52%

2019: 22,68%

2018: -19,55%

2017: 17,69%

2016: 52,41%

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