Могут ли акции Palantir вырасти более чем на 60% до максимумов, достигнутых после IPO?

Сентябрь 22, 2021 09:55

Рынок возлагал большие надежды на компанию Palantir, занимающуюся производством программного обеспечения для анализа больших данных, соучредителем которой является Питер Тиль, который ранее был соучредителем PayPal.

Цена акций выросла более чем на 400% со дня проведения IPO в сентябре 2020 года до рекордно высокого уровня, зафиксированного в начале этого года.

Акции Palantir сейчас упали на 40% от рекордных максимумов на уровне около 45 долларов.

Поскольку большинство аналитиков Уолл-стрит прогнозируют снижение акций, это привлекает внимание трейдеров, торгующих «акциями-мемами», которые любят организовывать шорт-сквизы акций крупных компаний.

На приведенном ниже дневном графике акций Palantir видно, что сформировалась фигура восходящего треугольника, выделенная черной восходящей линией и небольшой горизонтальной линией.





Источник: Admirals MetaTrader 5, #PLTR, Daily – Диапазон данных: 30 сентября 2020 г. по 21 сентября 2021 г. по состоянию на 21 сентября 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Эта фигура обычно рассматривается трейдерами в качестве бычьего паттерна, когда те ожидают того, что цена пробьет вершину фигуры из-за давления со стороны покупателей и цикла более высоких минимумов.

Несмотря на то, что цена акций Palantir пробила верхнюю границу, она не продолжила движение вверх. Однако, если это привлечет внимание трейдеров «акций-мемов», то удержание цены над вершиной паттерна около ~27,30 доллара может привести к ее движению в направлении к рекордным максимумам, достигнутым после IPO, на уровне примерно 45 долларов.

Это будет означать рост более чем на 60%. Так что за этими акциями, безусловно, стоит следить!

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