Nasdaq вырос более чем на 12% с начала 2021 года

Июль 05, 2021 16:35

В одной из анализов в прошлом месяце мы отметили, что в какой-то момент мы обязательно услышим известную фразу «Продай в мае – и уходи», относящаяся к теории, согласно которой в период с ноября по апрель рост фондового рынка выше, чем в период с мая по ноябрь. Согласно этой поговорке, стоит закрывать свои позиции и ждать окончания летнего периода, после чего возобновить свою деятельность.

На данный момент кажется, что эта фраза будет неактуальна: если посмотреть на основные фондовые индексы, можно увидеть, как в течение мая и июня они продолжали расти, за исключением некоторых индексов:

Европейские индексы:

IBEX35 в июне упал на 3.58%, полугодовой рост на 9.26%

DAX30 в июне вырос на 0,71%, полугодовой рост на 13,21%

CAC40 в июне вырос на 0,94%, полугодовой рост на 17,23%.

Американские индексы:

DJI30 в июне упал на 0,08%, полугодовой рост на 12,73%

SP500 в июне вырос на 2,22%, полугодовой рост на 14,41%.

Nasdaq в июне вырос на 5,49%, полугодовой рост на 12,5%

На данный момент кажется, что рынок верит словам Федеральной резервной системы в отношении инфляции и, учитывая позитивные ожидания рынка, благодаря улучшению ситуации с пандемией за счет вакцинации, кажется, что прогноз в целом положительный. Несмотря на это, стоит внимательно относиться к возможным мерам, принимаемым различными центральными банками относительно текущих программ стимулирующих мер и в связи с увеличением уровня инфляции.

Анализ Nasdaq

Нет сомнений в том, что в течение последних двух месяцев этот индекс был одной из ключевых фигур на рынке из-за неопределенности, связанной с инфляцией в Соединенных Штатах. Май стал исключением: индекс завершил месяц падением на 1,53%. Однако в июне Nasdaq вырос на 5,49%.

Если взглянуть на дневной график, можно увидеть, что после того, как 22 июня цена преодолела предыдущий уровень сопротивления, который теперь выступает в качестве основного уровня поддержки (красная полоса, близкой к 14000 пунктам), NQ100 установил новые исторические максимумы.

С того момента цена сформировала мощный восходящий импульс, несмотря на накопленную перекупленность, на которую указывает стохастик. Не исключено, что цена может продолжить движение в боковом канале. Она может даже начать коррекцию, чтобы постепенно уменьшить накопившуюся перекупленность.

Если рынок продолжит доверять разговорам о уменьшающейся инфляции, вероятно, индекс продолжит рост, хотя стоит внимательно следить за будущими решениями Федеральной резервной системы и симпозиума в Джексон-Хоуле в августе, поскольку существует шанс изменения денежно-кредитной политики.

Восстановление экономики в Соединенных Штатах продолжается после того, как в прошлую пятницу был опубликован отчет NFP, благодаря которому узнали, что в США было создано 850 000 рабочих мест в июне прошлого года по сравнению с ожидаемыми 700 000, хотя уровень безработицы вырос до 5,9%.

Такие смешанные данные вызвали на рынках определенную эйфорию, в результате чего NQ100 и SP500 обновили свои исторические максимумы. Несмотря на создание большого количества рабочих мест (что влияет на инфляцию), инвесторы восприняли плохие данные об уровне безработицы как признак того, что принятие возможных новых мер ФРС может быть отложено.



Источник: Admirals MetaTrader 5, Nasdaq, Daily – Диапазон данных: c 18 августа 2020 г. по 5 июля 2021 г. по состоянию на 5 июля 2021 г. в 13:00 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 43.64%

2019: 35.23%

2018: -3.88%

2017: 28.24%

2016: 7.50%

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