Валютная пара EURUSD выросла после заседания ЕЦБ

Июль 23, 2021 13:00

Все внимание рынка вчера было приковано к пресс-конференции Европейского центрального банка (ЕЦБ), так как пара EURUSD торговалась в районе важного уровня технической поддержки. После того, как ЕЦБ объявила, что никаких значительных изменений не будет, валютная пара сначала взлетела вверх.

Однако после разочаровывающих данных по потребительскому доверию Еврозоны, которые были опубликованы вскоре после заседания, а также после того, как нескольких членов ЕЦБ выступили против нового политического руководства банка, EURUSD совершила откат и попыталась пробить ключевой уровень технической поддержки.

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Weekly – Диапазон данных: c 19 ноября 2017 г. по 22 июля 2021 г. по состоянию на 22 июля 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Если взглянуть на недельный график EURUSD, показанный выше, становится ясно, что нисходящие уровни сопротивления и восходящие уровни поддержки (черные линии) образуют клин, иначе известный как фигура « симметричный треугольник».

После кратковременного отскока от этого уровня во время заседания ЕЦБ продавцы взяли ситуацию под свой контроль и отправили валютную пару обратно вниз. Если цена пробьет этот уровень технической поддержки, трейдеры будут следить за тем, сможет ли цена добраться до следующего важного горизонтального уровня поддержки (тонкая черная линия) около 1,1630.

В таком случае существует возможность падения еще на 150 пунктов ниже.

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