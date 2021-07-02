Сможет ли Dow Jones установить новые рекордные максимумы?

Июль 02, 2021 13:44

Индекс фондового рынка Dow Jones 30 (DJI 30) вырос более чем на 250 пунктов, в связи с чем трейдеры теперь ждут движения цены к уровню рекордных максимумов около 35 101.

Индекс отставал от Nasdaq 100 и S&P 500 в последние недели, поскольку инвесторы вернулись к акциям технологических компаний.

С технической точки зрения, движение индекса было очень интересным из-за недавнего отскока вверх от горизонтальной линии поддержки среднесрочной консолидации.





Источник: Admirals MetaTrader 5, DJI30, Daily – Диапазон данных: c 8 октября 2020 г. по 1 июля 2021 г. по состоянию на 1 июля 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 7.09%

2019: 22.66%

2018: -5.46%

2017: 24.76%

2016: 12.74%

Поскольку цена совсем недавно начала движение вверх от нижнего горизонтального уровня поддержки, следующей целью для быков стала горизонтальный уровень сопротивления.

Отсюда либо медведи возьмут под контроль ложный прорыв, либо цена пробьет горизонтальный уровень сопротивления и продолжит движение вверх. Помните о Price Action, этот подход может помочь определить, кто контролирует рынок.

А вы знаете, что можете использовать индикатор Trading Central Technical Ideas Lookup, чтобы получить интересные торговые идеи по торговле на Форекс? А также по торговле акциями, индексами, тысячами различных инструментов!

И вы можете получить этот индикатор совершенно бесплатно, нужно просто установить MetaTrader 5 Supreme Edition! С ним вы получите целый ряд продвинутых торговых инструментов, сможете узнавать настроение рынка, сможете начать пользоваться индикаторами корреляции и не только. Просто нажмите на баннер ниже, чтобы начать загрузку:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих в рамках торговой марки Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: