Индекс Dow Jones упал на 300 пунктов

Июль 09, 2021 13:20

Индекс фондового рынка Dow Jones 30 обвалился на 300 пунктов в то время, как мировые рынки также начали падение в связи с возникшими опасениями по поводу перспективы восстановления экономики.

Во многих странах наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом: Япония объявила чрезвычайное положение за несколько недель до Олимпийских игр в Токио.

Индекс Dow Jones достиг своего максимума на уровне исторического сопротивления, лежащего в паттерне долгосрочной консолидации, показанном двумя черными горизонтальными линиями на графике ниже.



Источник: Admirals MetaTrader 5, DJI30, Daily – Диапазон данных: c 16 марта 2020 г. по 8 июля 2021 г. по состоянию на 8 июля 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020: 7.09%

2019: 22.66%

2018: -5.46%

2017: 24.76%

2016: 12.74%

Дневной график DJI 30 выше демонстрирует явную консолидацию, наступившую после длительного восходящего тренда. До сих пор цена торговалась между уровнями сопротивления и поддержки.

Если цена может пробить верхнюю границу сопротивления канала консолидации, это станет явным показателем того, что покупатели взяли контроль на себя, в результате чего цена может снова вырасти. Так что за этим, безусловно, стоит следить!

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