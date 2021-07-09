Индекс Dow Jones упал на 300 пунктов
Индекс фондового рынка Dow Jones 30 обвалился на 300 пунктов в то время, как мировые рынки также начали падение в связи с возникшими опасениями по поводу перспективы восстановления экономики.
Во многих странах наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом: Япония объявила чрезвычайное положение за несколько недель до Олимпийских игр в Токио.
Индекс Dow Jones достиг своего максимума на уровне исторического сопротивления, лежащего в паттерне долгосрочной консолидации, показанном двумя черными горизонтальными линиями на графике ниже.
Источник: Admirals MetaTrader 5, DJI30, Daily – Диапазон данных: c 16 марта 2020 г. по 8 июля 2021 г. по состоянию на 8 июля 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Результаты за последние пять лет:
- 2020: 7.09%
- 2019: 22.66%
- 2018: -5.46%
- 2017: 24.76%
- 2016: 12.74%
Дневной график DJI 30 выше демонстрирует явную консолидацию, наступившую после длительного восходящего тренда. До сих пор цена торговалась между уровнями сопротивления и поддержки.
Если цена может пробить верхнюю границу сопротивления канала консолидации, это станет явным показателем того, что покупатели взяли контроль на себя, в результате чего цена может снова вырасти. Так что за этим, безусловно, стоит следить!
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